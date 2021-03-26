https://ria.ru/20210326/pozhar-1602909701.html

В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда

В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда

Снаряд, предположительно, выпущенный йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), вызвал пожар в нефтяном терминале в саудовском городе Джизан,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T03:06

2021-03-26T03:06

2021-03-26T05:04

саудовская аравия

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Снаряд, предположительно, выпущенный йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), вызвал пожар в нефтяном терминале в саудовском городе Джизан, передает агентство SPA.Представитель саудовского министерства энергетики заявил, что снаряд упал на объект в четверг около 21.00 (совпадает с мск). В результате обстрела возник пожар в одном из резервуаров терминала. Пострадавших нет.В заявлении говорится, что Саудовская Аравия решительно осуждает "трусливую атаку" против жизненно важных объектов.В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. В 2015 году в войну вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на авиаудары по их позициям саудовской авиации хуситы постоянно обстреливают приграничные территории на юго-западе королевства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/yemen-1602385603.html

саудовская аравия

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