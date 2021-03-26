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В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
Снаряд, предположительно, выпущенный йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), вызвал пожар в нефтяном терминале в саудовском городе Джизан,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T03:06
2021-03-26T05:04
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Снаряд, предположительно, выпущенный йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), вызвал пожар в нефтяном терминале в саудовском городе Джизан, передает агентство SPA.Представитель саудовского министерства энергетики заявил, что снаряд упал на объект в четверг около 21.00 (совпадает с мск). В результате обстрела возник пожар в одном из резервуаров терминала. Пострадавших нет.В заявлении говорится, что Саудовская Аравия решительно осуждает "трусливую атаку" против жизненно важных объектов.В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. В 2015 году в войну вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на авиаудары по их позициям саудовской авиации хуситы постоянно обстреливают приграничные территории на юго-западе королевства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/yemen-1602385603.html
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саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда

03:06 26.03.2021 (обновлено: 05:04 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Снаряд, предположительно, выпущенный йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), вызвал пожар в нефтяном терминале в саудовском городе Джизан, передает агентство SPA.
Представитель саудовского министерства энергетики заявил, что снаряд упал на объект в четверг около 21.00 (совпадает с мск). В результате обстрела возник пожар в одном из резервуаров терминала. Пострадавших нет.
В заявлении говорится, что Саудовская Аравия решительно осуждает "трусливую атаку" против жизненно важных объектов.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. В 2015 году в войну вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на авиаудары по их позициям саудовской авиации хуситы постоянно обстреливают приграничные территории на юго-западе королевства.
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