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США предложили Египту помощь в разблокировке Суэцкого канала
США предложили Египту помощь в разблокировке Суэцкого канала
Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с блокировкой Суэцкого канала и предложили помощь египетским партнерам в решении этой проблемы, заявила в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:16
2021-03-26T20:16
суэцкий канал
дженнифер псаки
тайвань
роттердам
сша
египет
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с блокировкой Суэцкого канала и предложили помощь египетским партнерам в решении этой проблемы, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Мы понимаем, что власти Египта работают над тем, чтобы как можно скорее устранить судно, разблокировав тем самым движение по каналу. В ходе наших дипломатических контактов мы предложили свою помощь египетской стороне в открытии канала", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга. Она добавила, что консультации с Египтом по данной проблеме не прекращаются.Контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, 23 марта по пути из Китая в Роттердам сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Длина корабля составляет 400 метров, ширина - 59, грузоподъемность - порядка 224 тысяч тонн. Основной причиной инцидента считается ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.В результате инцидента было перекрыто движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.Владелец судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, рассчитывает, что судно смогут освободить на выходных.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/gruzy-1603020730.html
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суэцкий канал, дженнифер псаки, тайвань, роттердам, сша, египет, в мире

США предложили Египту помощь в разблокировке Суэцкого канала

20:16 26.03.2021
 
© AP Photo / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Suez Canal Authority
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с блокировкой Суэцкого канала и предложили помощь египетским партнерам в решении этой проблемы, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Мы понимаем, что власти Египта работают над тем, чтобы как можно скорее устранить судно, разблокировав тем самым движение по каналу. В ходе наших дипломатических контактов мы предложили свою помощь египетской стороне в открытии канала", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга. Она добавила, что консультации с Египтом по данной проблеме не прекращаются.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 17:32
На Украине вызвались помочь с грузами, застрявшими в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, 23 марта по пути из Китая в Роттердам сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Длина корабля составляет 400 метров, ширина - 59, грузоподъемность - порядка 224 тысяч тонн. Основной причиной инцидента считается ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.
В результате инцидента было перекрыто движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.
Владелец судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, рассчитывает, что судно смогут освободить на выходных.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 13:27
Случаи перекрытия Суэцкого канала в результате ЧП или военных действий
 
Суэцкий каналДженнифер ПсакиТайваньРоттердамСШАЕгипетВ мире
 
 
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