США предложили Египту помощь в разблокировке Суэцкого канала

США предложили Египту помощь в разблокировке Суэцкого канала

2021-03-26T20:16

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с блокировкой Суэцкого канала и предложили помощь египетским партнерам в решении этой проблемы, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Мы понимаем, что власти Египта работают над тем, чтобы как можно скорее устранить судно, разблокировав тем самым движение по каналу. В ходе наших дипломатических контактов мы предложили свою помощь египетской стороне в открытии канала", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга. Она добавила, что консультации с Египтом по данной проблеме не прекращаются.Контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, 23 марта по пути из Китая в Роттердам сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Длина корабля составляет 400 метров, ширина - 59, грузоподъемность - порядка 224 тысяч тонн. Основной причиной инцидента считается ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.В результате инцидента было перекрыто движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.Владелец судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, рассчитывает, что судно смогут освободить на выходных.

2021

