https://ria.ru/20210326/pokhudenie-1602906194.html

Врачи рассказали, какой вес можно безопасно сбросить за неделю

Врачи рассказали, какой вес можно безопасно сбросить за неделю

За неделю без вреда для здоровья можно сбросить 0,5-1 килограмм веса. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T01:23

2021-03-26T01:23

2021-03-26T01:23

наука

похудение

весь мир

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За неделю без вреда для здоровья можно сбросить 0,5-1 килограмм веса. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.Для этого эксперты рекомендуют снизить калорийность потребляемой пищи и увеличить физическую активность. При этом они отмечают, что люди, желающие резко похудеть могут осуществить задуманное, однако в дальнейшем достаточно быстро вернут свой первоначальный вес.Резкое похудание, отмечают врачи, не является устойчивым и чревато возникновением серьезных проблем со здоровьем.Ранее стало известно, что диеты и другие методы сбросить вес имеют возрастной предел, после которого они могут привести к проблемам со здоровьем. Важно успеть похудеть именно до 60 лет, для того чтобы подойти к пожилому возрасту с нормальным желудком, в противном случае организм будет требовать больше еды, чем нужно, рассказал врач-геронтолог Юрий Конев.

https://ria.ru/20210317/zhir-1601575113.html

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