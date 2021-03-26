https://ria.ru/20210326/podsnezhniki-1603045178.html
В Москве расцвели подснежники
В Москве расцвели подснежники
Подснежники распустились в Москве после потепления. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:32
2021-03-26T19:32
2021-03-26T19:32
москва
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подснежники распустились в Москве после потепления.В четверг в Москве установилась теплая и солнечная погода. По данным синоптиков, 25 марта в столицу пришла метеорологическая весна, температура воздуха поднялась до плюс 10 градусов.По наблюдению корреспондента РИА Новости, подснежники расцвели в жилом секторе в центре столицы. В частности, в районе улицы 2-я Дубровская цветы распустились под окнами одного из жилых домов.Как ранее сообщили агентству столичные синоптики, почки на деревьях уже начали набухать в Московском регионе.
https://ria.ru/20210325/vesna-1602746832.html
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москва, общество
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Подснежники распустились в Москве
после потепления.
В четверг в Москве установилась теплая и солнечная погода. По данным синоптиков, 25 марта в столицу пришла метеорологическая весна, температура воздуха поднялась до плюс 10 градусов.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, подснежники расцвели в жилом секторе в центре столицы. В частности, в районе улицы 2-я Дубровская цветы распустились под окнами одного из жилых домов.
Как ранее сообщили агентству столичные синоптики, почки на деревьях уже начали набухать в Московском регионе.