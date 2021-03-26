https://ria.ru/20210326/podsnezhniki-1603045178.html

В Москве расцвели подснежники

В Москве расцвели подснежники

Подснежники распустились в Москве после потепления. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T19:32

2021-03-26T19:32

2021-03-26T19:32

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603045013_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_ea12e0823de1921f2a61f007679358bf.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подснежники распустились в Москве после потепления.В четверг в Москве установилась теплая и солнечная погода. По данным синоптиков, 25 марта в столицу пришла метеорологическая весна, температура воздуха поднялась до плюс 10 градусов.По наблюдению корреспондента РИА Новости, подснежники расцвели в жилом секторе в центре столицы. В частности, в районе улицы 2-я Дубровская цветы распустились под окнами одного из жилых домов.Как ранее сообщили агентству столичные синоптики, почки на деревьях уже начали набухать в Московском регионе.

https://ria.ru/20210325/vesna-1602746832.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество