https://ria.ru/20210326/pistolet-1602976234.html
На москвича, случайно подстрелившего сына из пистолета, завели дело
На москвича, случайно подстрелившего сына из пистолета, завели дело
Уголовное дело завели на жителя Москвы, случайно выстрелившего в 12-летнего сына из травматического пистолета, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:11
2021-03-26T14:11
2021-03-26T14:11
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели на жителя Москвы, случайно выстрелившего в 12-летнего сына из травматического пистолета, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Накануне об этом инциденте, произошедшем в квартире дома на Перовской улице, сообщала прокуратура. По данным следствия, вечером 25 марта мужчина перезаряжал травматический пистолет и случайно выстрелил в своего 12-летнего сына. Мальчика госпитализировали, врачи диагностировали "непроникающие ранения". Отмечается, что жизни ребенка ничто не угрожает."Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сказала Иванова.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, будет назначена судмедэкспертиза.
https://ria.ru/20210324/zhenschina-1602653100.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия