https://ria.ru/20210326/pistolet-1602976234.html

На москвича, случайно подстрелившего сына из пистолета, завели дело

На москвича, случайно подстрелившего сына из пистолета, завели дело

Уголовное дело завели на жителя Москвы, случайно выстрелившего в 12-летнего сына из травматического пистолета, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:11

2021-03-26T14:11

2021-03-26T14:11

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели на жителя Москвы, случайно выстрелившего в 12-летнего сына из травматического пистолета, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Накануне об этом инциденте, произошедшем в квартире дома на Перовской улице, сообщала прокуратура. По данным следствия, вечером 25 марта мужчина перезаряжал травматический пистолет и случайно выстрелил в своего 12-летнего сына. Мальчика госпитализировали, врачи диагностировали "непроникающие ранения". Отмечается, что жизни ребенка ничто не угрожает."Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сказала Иванова.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, будет назначена судмедэкспертиза.

https://ria.ru/20210324/zhenschina-1602653100.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия