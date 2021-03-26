https://ria.ru/20210326/pasport-1602980953.html

МВД предложило изменить российский паспорт

МВД предложило изменить российский паспорт

Министерство внутренних дел подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте, по новым правилам документ можно будет... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:37

2021-03-26T14:37

2021-03-26T15:16

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте, по новым правилам документ можно будет использовать еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Сейчас паспорт становится недействительным с момента, когда его необходимо менять по закону — по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену.Как уточняется в пояснительной записке, нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав."Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта", — сказано в ней.Сейчас из-за недействительного паспорта трудности могут возникнуть и при получении банковских услуг.Кроме того, законопроектом хотят изменить последнюю страницу паспорта — дополнить текст памятки для его владельца.Сейчас на 20-й странице документа размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина России. Ее заголовок звучит так: "Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации".В ней говорится, что паспорт — это основной документ гражданина страны, его необходимо получить в 14 лет, по желанию туда могут внести отметки о группе крови и резус-факторе. В ней также указаны причины, по которым паспорт недействителен, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить документ и запрет на его изъятие (кроме предусмотренных законом случаев).Памятку дополнят напоминанием о том, что владелец ставит на второй странице паспорта личную подпись, а сам документ действителен 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.Как считают в МВД, это поспособствует "простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации".С точки зрения социально-экономических и других последствий законопроект устранит правовую неопределенность при признании паспорта недействительным, сказано в пояснительной записке. Это, в свою очередь, снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

https://ria.ru/20210319/pasport-1602072018.html

https://ria.ru/20210326/pensionery-1602958841.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество