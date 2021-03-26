https://ria.ru/20210326/pasport-1602980953.html
МВД предложило изменить российский паспорт
МВД предложило изменить российский паспорт
Министерство внутренних дел подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте, по новым правилам документ можно будет... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:37
2021-03-26T14:37
2021-03-26T15:16
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте, по новым правилам документ можно будет использовать еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Сейчас паспорт становится недействительным с момента, когда его необходимо менять по закону — по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену.Как уточняется в пояснительной записке, нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав."Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта", — сказано в ней.Сейчас из-за недействительного паспорта трудности могут возникнуть и при получении банковских услуг.Кроме того, законопроектом хотят изменить последнюю страницу паспорта — дополнить текст памятки для его владельца.Сейчас на 20-й странице документа размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина России. Ее заголовок звучит так: "Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации".В ней говорится, что паспорт — это основной документ гражданина страны, его необходимо получить в 14 лет, по желанию туда могут внести отметки о группе крови и резус-факторе. В ней также указаны причины, по которым паспорт недействителен, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить документ и запрет на его изъятие (кроме предусмотренных законом случаев).Памятку дополнят напоминанием о том, что владелец ставит на второй странице паспорта личную подпись, а сам документ действителен 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.Как считают в МВД, это поспособствует "простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации".С точки зрения социально-экономических и других последствий законопроект устранит правовую неопределенность при признании паспорта недействительным, сказано в пояснительной записке. Это, в свою очередь, снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.
https://ria.ru/20210319/pasport-1602072018.html
https://ria.ru/20210326/pensionery-1602958841.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел
подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте, по новым правилам документ можно будет использовать еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас паспорт становится недействительным с момента, когда его необходимо менять по закону — по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену.
Как уточняется в пояснительной записке, нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав.
"Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта", — сказано в ней.
Сейчас из-за недействительного паспорта трудности могут возникнуть и при получении банковских услуг.
"Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", — отмечается в документе.
Кроме того, законопроектом хотят изменить последнюю страницу паспорта — дополнить текст памятки для его владельца.
Сейчас на 20-й странице документа размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина России. Ее заголовок звучит так: "Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации".
В ней говорится, что паспорт — это основной документ гражданина страны, его необходимо получить в 14 лет, по желанию туда могут внести отметки о группе крови и резус-факторе. В ней также указаны причины, по которым паспорт недействителен, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить документ и запрет на его изъятие (кроме предусмотренных законом случаев).
Памятку дополнят напоминанием о том, что владелец ставит на второй странице паспорта личную подпись, а сам документ действителен 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.
Как считают в МВД, это поспособствует "простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации".
С точки зрения социально-экономических и других последствий законопроект устранит правовую неопределенность при признании паспорта недействительным, сказано в пояснительной записке. Это, в свою очередь, снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.