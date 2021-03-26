https://ria.ru/20210326/pandemiya-1603052865.html

В ВОЗ заявили, что острая фаза пандемии в мире еще не закончилась

В ВОЗ заявили, что острая фаза пандемии в мире еще не закончилась

Мир все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:36

2021-03-26T20:36

2021-03-26T20:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 26 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мир все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове."Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы все еще находимся в острой фазе пандемии", - сказала она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, видит ли ВОЗ в настоящее время признаки третьей волны COVID-19.Она призвала соблюдать особую осторожность во время приближающихся праздников (в начале апреля в Европе отмечают Пасху) и напомнила, что после новогодних праздников был отмечен резкий рост распространения вируса. В этой связи эксперт рекомендовала воздержаться от посещения массовых мероприятий и по возможности не отмечать праздники в широком кругу родственников и друзей.

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, европа, в мире