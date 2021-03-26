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В ВОЗ заявили, что острая фаза пандемии в мире еще не закончилась
В ВОЗ заявили, что острая фаза пандемии в мире еще не закончилась
Мир все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:36
2021-03-26T20:36
2021-03-26T20:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
европа
в мире
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ЖЕНЕВА, 26 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мир все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове."Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы все еще находимся в острой фазе пандемии", - сказала она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, видит ли ВОЗ в настоящее время признаки третьей волны COVID-19.Она призвала соблюдать особую осторожность во время приближающихся праздников (в начале апреля в Европе отмечают Пасху) и напомнила, что после новогодних праздников был отмечен резкий рост распространения вируса. В этой связи эксперт рекомендовала воздержаться от посещения массовых мероприятий и по возможности не отмечать праздники в широком кругу родственников и друзей.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, европа, в мире