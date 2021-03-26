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МО сможет выйти в лидеры в РФ по производству овощей в защищенном грунте
МО сможет выйти в лидеры в РФ по производству овощей в защищенном грунте
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что регион собирается занять лидирующие позиции в России по производству овощей РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:11
2021-03-26T16:11
2021-03-26T16:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что регион собирается занять лидирующие позиции в России по производству овощей в защищенном грунте. Добиться этой цели получится благодаря появлению двух высокотехнологичных тепличных комплексов в Кашире, сообщил телеканал "360". Уточняется, что один из них строит "Агрокультура Групп". Производственная площадь объекта составит примерно 19,5 гектара. Здесь можно будет собирать 10,5 тысячи тонн огурцов и 600 тонн клубники. В проект инвестировали порядка 6 миллиардов рублей. Рабочие места в этой организации получат 450 человек. Другой агрокомплекс площадью 34,84 гектара возводит ТК "Подмосковье". Здесь будут собирать около 26,9 тонны томатов. В проект вложили 10 миллиардов рублей. Он сможет обеспечить работой более 540 местных жителей. Как подчеркнул Духин, после введения в эксплуатацию тепличных комплексов в Кашире Подмосковье по объему производства будет уступать только Липецкой области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости.
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что регион собирается занять лидирующие позиции в России по производству овощей в защищенном грунте. Добиться этой цели получится благодаря появлению двух высокотехнологичных тепличных комплексов в Кашире, сообщил телеканал "360"
.
Уточняется, что один из них строит "Агрокультура Групп". Производственная площадь объекта составит примерно 19,5 гектара. Здесь можно будет собирать 10,5 тысячи тонн огурцов и 600 тонн клубники. В проект инвестировали порядка 6 миллиардов рублей. Рабочие места в этой организации получат 450 человек.
Другой агрокомплекс площадью 34,84 гектара возводит ТК "Подмосковье". Здесь будут собирать около 26,9 тонны томатов. В проект вложили 10 миллиардов рублей. Он сможет обеспечить работой более 540 местных жителей.
Как подчеркнул Духин, после введения в эксплуатацию тепличных комплексов в Кашире Подмосковье по объему производства будет уступать только Липецкой области.