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МИД пообещал ответить на недружественные шаги со стороны Евросоюза
МИД пообещал ответить на недружественные шаги со стороны Евросоюза
Недружественные шаги Евросоюза по отношению к России не останутся без соразмерного ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:19
2021-03-26T11:34
брюссель
ливия
южный судан
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Недружественные шаги Евросоюза по отношению к России не останутся без соразмерного ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это бывает, не останутся без соразмерного ответа", - сказала Захарова на брифинге.Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале.
https://ria.ru/20210318/evrosoyuz-1601889792.html
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брюссель, ливия, южный судан, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире

МИД пообещал ответить на недружественные шаги со стороны Евросоюза

11:19 26.03.2021 (обновлено: 11:34 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Недружественные шаги Евросоюза по отношению к России не останутся без соразмерного ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это бывает, не останутся без соразмерного ответа", - сказала Захарова на брифинге.
Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 21:06
Глава дипломатии ЕС напомнил о "пяти принципах" в отношениях с Россией
 
БрюссельЛивияЮжный СуданРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзВ мире
 
 
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