https://ria.ru/20210326/otvet-1602939825.html

МИД пообещал ответить на недружественные шаги со стороны Евросоюза

МИД пообещал ответить на недружественные шаги со стороны Евросоюза

Недружественные шаги Евросоюза по отношению к России не останутся без соразмерного ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:19

2021-03-26T11:19

2021-03-26T11:34

брюссель

ливия

южный судан

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Недружественные шаги Евросоюза по отношению к России не останутся без соразмерного ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это бывает, не останутся без соразмерного ответа", - сказала Захарова на брифинге.Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьезные нарушения прав человека, в него попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. Список был опубликован в официальном журнале.

https://ria.ru/20210318/evrosoyuz-1601889792.html

брюссель

ливия

южный судан

россия

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брюссель, ливия, южный судан, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире