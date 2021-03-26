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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210326/otsenka-1602956841.html
Потенциал московских экспортеров оценят с помощью новой цифровой модели
Потенциал московских экспортеров оценят с помощью новой цифровой модели
Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" разработал первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7, которая теперь доступна на... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:54
2021-03-26T12:54
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" разработал первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7, которая теперь доступна на обновленном портале для экспортеров, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Центр "Моспром" запустил новую услугу для московских производителей – оценку экспортного потенциала на основе цифровой модели. Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,9 миллиарда долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее. Мы рассчитываем, что новая услуга позволит действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также поможет компаниям начать экспортировать свою продукцию", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.На первом этапе анализа – квалификации – оценивается общая готовность компании к выходу на экспорт, ее сильные и слабые стороны. Второй этап – валидация - позволит определить, насколько экспортер может быть успешен на конкретном рынке с определенным продуктом. Оценка экспортной готовности компаний дается на основании семи ключевых параметров: человеческих ресурсов, финансовых возможностей, инфраструктуры ВЭД компании и адаптивности ее управленческой модели, среды, внедрения, мотивации и цели, уникальности продукции, уточняется в сообщении. "Отметим, что во второй фазе оценки – валидации – компания может оказаться только после успешного прохождения перового этапа, что позволяет последовательно и системно налаживать экспортную деятельность. Этот подход работает как для действующих, так и для начинающих экспортеров, решая, пожалуй, два главных вопроса: как избежать лишних финансовых затрат и как снизить возможность ошибки при выборе зарубежных рынков", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.На обновленном сайте Центра "Моспром" представлены и другие сервисы для предприятий-экспортеров: проведение аналитических исследований, запрос консультаций в области внешнеэкономической деятельности, решение возникающих проблем на зарубежных рынках.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика

Потенциал московских экспортеров оценят с помощью новой цифровой модели

12:54 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРаботники в зоне комплектации грузов в грузовом терминале "Москва Карго"
Работники в зоне комплектации грузов в грузовом терминале Москва Карго - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" разработал первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7, которая теперь доступна на обновленном портале для экспортеров, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Центр "Моспром" запустил новую услугу для московских производителей – оценку экспортного потенциала на основе цифровой модели. Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,9 миллиарда долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее. Мы рассчитываем, что новая услуга позволит действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также поможет компаниям начать экспортировать свою продукцию", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
На первом этапе анализа – квалификации – оценивается общая готовность компании к выходу на экспорт, ее сильные и слабые стороны. Второй этап – валидация - позволит определить, насколько экспортер может быть успешен на конкретном рынке с определенным продуктом. Оценка экспортной готовности компаний дается на основании семи ключевых параметров: человеческих ресурсов, финансовых возможностей, инфраструктуры ВЭД компании и адаптивности ее управленческой модели, среды, внедрения, мотивации и цели, уникальности продукции, уточняется в сообщении.
"Отметим, что во второй фазе оценки – валидации – компания может оказаться только после успешного прохождения перового этапа, что позволяет последовательно и системно налаживать экспортную деятельность. Этот подход работает как для действующих, так и для начинающих экспортеров, решая, пожалуй, два главных вопроса: как избежать лишних финансовых затрат и как снизить возможность ошибки при выборе зарубежных рынков", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
На обновленном сайте Центра "Моспром" представлены и другие сервисы для предприятий-экспортеров: проведение аналитических исследований, запрос консультаций в области внешнеэкономической деятельности, решение возникающих проблем на зарубежных рынках.
Участники онлайн-мероприятия проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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В виртуальных экскурсиях Открой#Моспром участвовали 1,8 миллиона человек
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваЭкономика
 
 
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