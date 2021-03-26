https://ria.ru/20210326/oproverzhenie-1603068529.html

В ДНР опровергли обвинения о причастности к гибели украинских военных

В ДНР опровергли обвинения о причастности к гибели украинских военных

Обвинение ополчения в обстреле, при котором погибли украинские силовики, является информационной провокацией и военной авантюрой, заявила полпред... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T23:44

2021-03-26T23:44

2021-03-26T23:44

наталья никонорова

мид днр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецкая область

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Обвинение ополчения в обстреле, при котором погибли украинские силовики, является информационной провокацией и военной авантюрой, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее в пресс-центре штаба киевской операции объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание."Сегодняшнее заявление украинской стороны, активно распространяемое на всех медиа-площадках, - это не что иное, как очередная информационная провокация. Манипулируя фактами и искажая их, дезинформируя общественность, представители Киева вновь пытаются обострить и без того накаленную обстановку", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она отметила, что в указанное Киевом время, когда якобы в результате обстрела погибли украинские силовики, в районе поселка Шумы не было зафиксировано никаких обстрелов.Несколькими часами позднее наблюдатели ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали огонь со стороны ВС Украины, "после чего произошли два взрыва, характерных для сработавших минно-взрывных устройств"."Сегодняшняя военная авантюра - не первая попытка украинского руководства списать подрыв на минах своих военнослужащих на обстрел и для большей убедительности устроить очередные показательные выступления, инициируя бессмысленные внеочередные встречи на переговорной площадке", - отметила Никонорова.

https://ria.ru/20210326/zelenskiy-1603057995.html

донецкая народная республика

донецкая область

киев

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наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецкая область, киев, в мире