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В ДНР опровергли обвинения о причастности к гибели украинских военных
В ДНР опровергли обвинения о причастности к гибели украинских военных
Обвинение ополчения в обстреле, при котором погибли украинские силовики, является информационной провокацией и военной авантюрой, заявила полпред... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T23:44
2021-03-26T23:44
наталья никонорова
мид днр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая область
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Обвинение ополчения в обстреле, при котором погибли украинские силовики, является информационной провокацией и военной авантюрой, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее в пресс-центре штаба киевской операции объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание."Сегодняшнее заявление украинской стороны, активно распространяемое на всех медиа-площадках, - это не что иное, как очередная информационная провокация. Манипулируя фактами и искажая их, дезинформируя общественность, представители Киева вновь пытаются обострить и без того накаленную обстановку", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она отметила, что в указанное Киевом время, когда якобы в результате обстрела погибли украинские силовики, в районе поселка Шумы не было зафиксировано никаких обстрелов.Несколькими часами позднее наблюдатели ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали огонь со стороны ВС Украины, "после чего произошли два взрыва, характерных для сработавших минно-взрывных устройств"."Сегодняшняя военная авантюра - не первая попытка украинского руководства списать подрыв на минах своих военнослужащих на обстрел и для большей убедительности устроить очередные показательные выступления, инициируя бессмысленные внеочередные встречи на переговорной площадке", - отметила Никонорова.
https://ria.ru/20210326/zelenskiy-1603057995.html
донецкая народная республика
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наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецкая область, киев, в мире

В ДНР опровергли обвинения о причастности к гибели украинских военных

23:44 26.03.2021
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Обвинение ополчения в обстреле, при котором погибли украинские силовики, является информационной провокацией и военной авантюрой, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее в пресс-центре штаба киевской операции объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание.
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"Сегодняшнее заявление украинской стороны, активно распространяемое на всех медиа-площадках, - это не что иное, как очередная информационная провокация. Манипулируя фактами и искажая их, дезинформируя общественность, представители Киева вновь пытаются обострить и без того накаленную обстановку", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что в указанное Киевом время, когда якобы в результате обстрела погибли украинские силовики, в районе поселка Шумы не было зафиксировано никаких обстрелов.
Несколькими часами позднее наблюдатели ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали огонь со стороны ВС Украины, "после чего произошли два взрыва, характерных для сработавших минно-взрывных устройств".
"Сегодняшняя военная авантюра - не первая попытка украинского руководства списать подрыв на минах своих военнослужащих на обстрел и для большей убедительности устроить очередные показательные выступления, инициируя бессмысленные внеочередные встречи на переговорной площадке", - отметила Никонорова.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Наталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьКиевВ мире
 
 
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