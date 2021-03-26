В ДНР опровергли обвинения о причастности к гибели украинских военных
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Обвинение ополчения в обстреле, при котором погибли украинские силовики, является информационной провокацией и военной авантюрой, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее в пресс-центре штаба киевской операции объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание.
"Сегодняшнее заявление украинской стороны, активно распространяемое на всех медиа-площадках, - это не что иное, как очередная информационная провокация. Манипулируя фактами и искажая их, дезинформируя общественность, представители Киева вновь пытаются обострить и без того накаленную обстановку", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что в указанное Киевом время, когда якобы в результате обстрела погибли украинские силовики, в районе поселка Шумы не было зафиксировано никаких обстрелов.
Несколькими часами позднее наблюдатели ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали огонь со стороны ВС Украины, "после чего произошли два взрыва, характерных для сработавших минно-взрывных устройств".
"Сегодняшняя военная авантюра - не первая попытка украинского руководства списать подрыв на минах своих военнослужащих на обстрел и для большей убедительности устроить очередные показательные выступления, инициируя бессмысленные внеочередные встречи на переговорной площадке", - отметила Никонорова.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения