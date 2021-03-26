https://ria.ru/20210326/ogranicheniya-1603048303.html

Эксперт оценил, как долго придется соблюдать ограничения из-за COVID-19

Эксперт оценил, как долго придется соблюдать ограничения из-за COVID-19

Определенные ограничения из-за коронавирусной инфекции, в том числе в путешествиях, будет необходимо соблюдать еще в течение одного года - двух лет, даже когда... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T19:56

2021-03-26T19:56

2021-03-26T19:56

распространение коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602862852_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_9f2ef6686b0968fba6f160fa8cf5d969.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Определенные ограничения из-за коронавирусной инфекции, в том числе в путешествиях, будет необходимо соблюдать еще в течение одного года - двух лет, даже когда в России будут привиты 60% населения, сказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."Я думаю, что ближайшие год - два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры, и осторожность при путешествиях в том числе. Даже когда будут привиты 60% населения страны, потому что вирус может меняться. В теории иммунитет против одного варианта вируса может оказаться неэффективным от другого, но пока это не так", - сказал Чуланов в эфире радиостанции "Вести FM".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество