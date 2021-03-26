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Эксперт оценил, как долго придется соблюдать ограничения из-за COVID-19
Эксперт оценил, как долго придется соблюдать ограничения из-за COVID-19
Определенные ограничения из-за коронавирусной инфекции, в том числе в путешествиях, будет необходимо соблюдать еще в течение одного года - двух лет, даже когда... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:56
2021-03-26T19:56
2021-03-26T19:56
распространение коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Определенные ограничения из-за коронавирусной инфекции, в том числе в путешествиях, будет необходимо соблюдать еще в течение одного года - двух лет, даже когда в России будут привиты 60% населения, сказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."Я думаю, что ближайшие год - два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры, и осторожность при путешествиях в том числе. Даже когда будут привиты 60% населения страны, потому что вирус может меняться. В теории иммунитет против одного варианта вируса может оказаться неэффективным от другого, но пока это не так", - сказал Чуланов в эфире радиостанции "Вести FM".
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владимир чуланов, коронавирус в россии, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество