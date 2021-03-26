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Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
Житель Находки Приморского края предстанет перед судом по обвинению в том, что ограбил отделение банка на 5,5 миллиона рублей, угрожая пистолетом и гранатами,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:54
2021-03-26T02:54
находка
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Житель Находки Приморского края предстанет перед судом по обвинению в том, что ограбил отделение банка на 5,5 миллиона рублей, угрожая пистолетом и гранатами, сообщает региональное УМВД России.В декабре 2019 года полиция сообщала об ограблении отделения Сбербанка в Находке, его зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в соцсетях, было видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. По информации СМИ, он похитил свыше 6 миллионов рублей. Грабителя задержали по дороге в аэропорт, откуда он хотел вылететь в Москву. Дома у него обнаружены ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества, отмечала полиция.По данным полиции, перед ограблением фигурант напал на сотрудницу банка - угрожая пистолетом и гранатами, он сел к ней в автомобиль и заставил довезти до офиса. Вместе с женщиной приморец вошел в отделение банка и потребовал отдать ему все наличные деньги из хранилища. Сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210118/shtraf-1593452330.html
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находка, приморский край, происшествия

Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами

02:54 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Житель Находки Приморского края предстанет перед судом по обвинению в том, что ограбил отделение банка на 5,5 миллиона рублей, угрожая пистолетом и гранатами, сообщает региональное УМВД России.
В декабре 2019 года полиция сообщала об ограблении отделения Сбербанка в Находке, его зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в соцсетях, было видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. По информации СМИ, он похитил свыше 6 миллионов рублей. Грабителя задержали по дороге в аэропорт, откуда он хотел вылететь в Москву. Дома у него обнаружены ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества, отмечала полиция.
"Задержанному предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 162 (Разбой), 222 (Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным полиции, перед ограблением фигурант напал на сотрудницу банка - угрожая пистолетом и гранатами, он сел к ней в автомобиль и заставил довезти до офиса. Вместе с женщиной приморец вошел в отделение банка и потребовал отдать ему все наличные деньги из хранилища. Сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей.
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