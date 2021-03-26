https://ria.ru/20210326/ograblenie-1602909203.html

Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами

Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами

Житель Находки Приморского края предстанет перед судом по обвинению в том, что ограбил отделение банка на 5,5 миллиона рублей, угрожая пистолетом и гранатами,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T02:54

2021-03-26T02:54

2021-03-26T02:54

находка

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Житель Находки Приморского края предстанет перед судом по обвинению в том, что ограбил отделение банка на 5,5 миллиона рублей, угрожая пистолетом и гранатами, сообщает региональное УМВД России.В декабре 2019 года полиция сообщала об ограблении отделения Сбербанка в Находке, его зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в соцсетях, было видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. По информации СМИ, он похитил свыше 6 миллионов рублей. Грабителя задержали по дороге в аэропорт, откуда он хотел вылететь в Москву. Дома у него обнаружены ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества, отмечала полиция.По данным полиции, перед ограблением фигурант напал на сотрудницу банка - угрожая пистолетом и гранатами, он сел к ней в автомобиль и заставил довезти до офиса. Вместе с женщиной приморец вошел в отделение банка и потребовал отдать ему все наличные деньги из хранилища. Сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210118/shtraf-1593452330.html

находка

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, приморский край, происшествия