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Соцсеть "Одноклассники" обновила интерфейс
Соцсеть "Одноклассники" обновила интерфейс
Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) обновила интерфейс, наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:06
2021-03-26T10:06
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) обновила интерфейс, наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый, говорится в сообщении соцсети."Наиболее заметные изменения коснулись "шапки" сайта – верхнего меню десктопной версии ОК: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип "Одноклассников" теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан дизайн-командой ОК специально для социальной сети в 2020 году", - говорится в релизе.Сайт также получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. Кроме того, в течение года ОК запустит сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах. Уже сейчас сквозная навигация доступна в разделе "Рекомендации" и постепенно появится во всех ключевых разделах соцсети.В ближайшие месяцы команда соцсети обновит и интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: ОК уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит на экране количество отображаемых новостей в ленте.Помимо этого, появится боковое меню с виджетами, которое позволит пользоваться мини-приложениями в соцсети: заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории. Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год.
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одноклассники, google android, apple ios, технологии

Соцсеть "Одноклассники" обновила интерфейс

10:06 26.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) обновила интерфейс, наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый, говорится в сообщении соцсети.
"Наиболее заметные изменения коснулись "шапки" сайта – верхнего меню десктопной версии ОК: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип "Одноклассников" теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан дизайн-командой ОК специально для социальной сети в 2020 году", - говорится в релизе.
Сайт также получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. Кроме того, в течение года ОК запустит сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах. Уже сейчас сквозная навигация доступна в разделе "Рекомендации" и постепенно появится во всех ключевых разделах соцсети.
В ближайшие месяцы команда соцсети обновит и интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: ОК уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит на экране количество отображаемых новостей в ленте.
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Помимо этого, появится боковое меню с виджетами, которое позволит пользоваться мини-приложениями в соцсети: заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.
Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории. Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год.
 
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