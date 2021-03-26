https://ria.ru/20210326/odnoklassniki-1602925118.html

Соцсеть "Одноклассники" обновила интерфейс

Соцсеть "Одноклассники" обновила интерфейс

Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) обновила интерфейс, наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:06

2021-03-26T10:06

2021-03-26T10:06

одноклассники

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технологии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) обновила интерфейс, наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый, говорится в сообщении соцсети."Наиболее заметные изменения коснулись "шапки" сайта – верхнего меню десктопной версии ОК: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип "Одноклассников" теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан дизайн-командой ОК специально для социальной сети в 2020 году", - говорится в релизе.Сайт также получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. Кроме того, в течение года ОК запустит сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах. Уже сейчас сквозная навигация доступна в разделе "Рекомендации" и постепенно появится во всех ключевых разделах соцсети.В ближайшие месяцы команда соцсети обновит и интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: ОК уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит на экране количество отображаемых новостей в ленте.Помимо этого, появится боковое меню с виджетами, которое позволит пользоваться мини-приложениями в соцсети: заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории. Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год.

https://ria.ru/20201021/windows10-1580789392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, google android, apple ios, технологии