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Spiegel сообщил об атаке "российских хакеров" на бундестаг
Spiegel сообщил об атаке "российских хакеров" на бундестаг
По меньшей мере семь депутатов бундестага стали жертвами хакерской атаки, за которой стоит группа хакеров Ghostwriter, которая якобы имеет отношение к России,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:57
2021-03-26T19:03
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь депутатов бундестага стали жертвами хакерской атаки, за которой стоит группа хакеров Ghostwriter, которая якобы имеет отношение к России, утверждает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.По данным издания, помимо депутатов бундестага, атака затронула 31 депутата ландтага (земельный парламент). Злоумышленники рассылали по электронной почте фишинговые письма. Пока неясно, есть ли утечка данных. Пострадавшие политики в основном принадлежали к входящим в правящую коалицию блоку ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии.Согласно источникам в правительственных кругах, помимо депутатов атаке подверглись политические активисты в Гамбурге и Бремене.В контрразведке ФРГ отказались комментировать информацию об очередной якобы атаке "российских хакеров" на германский бундестаг."Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) не комментирует этот вопрос", - сообщили в контрразведке ФРГ в ответ на запрос РИА Новости.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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хдс/хсс, der spiegel, москва, гамбург (город), бремен (город), технологии, в мире

Spiegel сообщил об атаке "российских хакеров" на бундестаг

18:57 26.03.2021 (обновлено: 19:03 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь депутатов бундестага стали жертвами хакерской атаки, за которой стоит группа хакеров Ghostwriter, которая якобы имеет отношение к России, утверждает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
По данным издания, помимо депутатов бундестага, атака затронула 31 депутата ландтага (земельный парламент). Злоумышленники рассылали по электронной почте фишинговые письма. Пока неясно, есть ли утечка данных. Пострадавшие политики в основном принадлежали к входящим в правящую коалицию блоку ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии.
Согласно источникам в правительственных кругах, помимо депутатов атаке подверглись политические активисты в Гамбурге и Бремене.
В контрразведке ФРГ отказались комментировать информацию об очередной якобы атаке "российских хакеров" на германский бундестаг.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 13:39
МИД назвал "дело о русских хакерах" в Германии провокацией против Москвы
"Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) не комментирует этот вопрос", - сообщили в контрразведке ФРГ в ответ на запрос РИА Новости.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
 
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