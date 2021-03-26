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В Кремле отказались реагировать на обращение супруги Навального
В Кремле отказались реагировать на обращение супруги Навального
Кремль не станет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, поскольку оно должно адресоваться ФСИН, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:47
2021-03-26T19:32
юлия навальная
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кремль не станет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, поскольку оно должно адресоваться ФСИН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее супруга заключенного опубликовала обращение к российскому лидеру с призывом освободить из колонии ее мужа, который жаловался на проблемы со здоровьем."Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", — подчеркнул Песков.Как сообщила пресс-служба управлени ФСИН по Владимирской области, состояние Навального, который содержится в исправительной колонии, оценивается как удовлетворительное. Региональный омбудсмен также отметила, что не получала от заключенного жалоб.Об обсуждении на международных переговорахПредставитель Кремля добавил, что тема приговора Алексею Навальному не поднимается на переговорах с иностранными партнерами регулярно. При этом он отметил, что иногда этот вопрос обсуждается."Но вы не забывайте, что Путин разговаривает не только с западными коллегами, но и с коллегами из других стран. У нас же мир Западом не ограничивается, он гораздо больше и шире", — добавил Песков.Он также прокомментировал упоминания Навального на переговорах с президентом США Джо Байденом."Вы знаете, она (эта тема. — Прим. ред.) не то что поднималась – не было никакого обсуждения, ничего. Она затрагивалась", — сказал он.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина.
https://ria.ru/20210325/vygovor-1602887277.html
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юлия навальная, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, владимирская область

В Кремле отказались реагировать на обращение супруги Навального

15:47 26.03.2021 (обновлено: 19:32 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кремль не станет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, поскольку оно должно адресоваться ФСИН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее супруга заключенного опубликовала обращение к российскому лидеру с призывом освободить из колонии ее мужа, который жаловался на проблемы со здоровьем.
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"Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", — подчеркнул Песков.
Как сообщила пресс-служба управлени ФСИН по Владимирской области, состояние Навального, который содержится в исправительной колонии, оценивается как удовлетворительное. Региональный омбудсмен также отметила, что не получала от заключенного жалоб.

Об обсуждении на международных переговорах

Представитель Кремля добавил, что тема приговора Алексею Навальному не поднимается на переговорах с иностранными партнерами регулярно. При этом он отметил, что иногда этот вопрос обсуждается.
"Но вы не забывайте, что Путин разговаривает не только с западными коллегами, но и с коллегами из других стран. У нас же мир Западом не ограничивается, он гораздо больше и шире", — добавил Песков.
Он также прокомментировал упоминания Навального на переговорах с президентом США Джо Байденом.
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"Вы знаете, она (эта тема. — Прим. ред.) не то что поднималась – не было никакого обсуждения, ничего. Она затрагивалась", — сказал он.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина.
 
Юлия НавальнаяАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимирская область
 
 
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