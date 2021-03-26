https://ria.ru/20210326/obraschenie-1602998429.html

В Кремле отказались реагировать на обращение супруги Навального

В Кремле отказались реагировать на обращение супруги Навального

Кремль не станет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, поскольку оно должно адресоваться ФСИН, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:47

2021-03-26T15:47

2021-03-26T19:32

юлия навальная

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

владимирская область

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кремль не станет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту Владимиру Путину, поскольку оно должно адресоваться ФСИН, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее супруга заключенного опубликовала обращение к российскому лидеру с призывом освободить из колонии ее мужа, который жаловался на проблемы со здоровьем."Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", — подчеркнул Песков.Как сообщила пресс-служба управлени ФСИН по Владимирской области, состояние Навального, который содержится в исправительной колонии, оценивается как удовлетворительное. Региональный омбудсмен также отметила, что не получала от заключенного жалоб.Об обсуждении на международных переговорахПредставитель Кремля добавил, что тема приговора Алексею Навальному не поднимается на переговорах с иностранными партнерами регулярно. При этом он отметил, что иногда этот вопрос обсуждается."Но вы не забывайте, что Путин разговаривает не только с западными коллегами, но и с коллегами из других стран. У нас же мир Западом не ограничивается, он гораздо больше и шире", — добавил Песков.Он также прокомментировал упоминания Навального на переговорах с президентом США Джо Байденом."Вы знаете, она (эта тема. — Прим. ред.) не то что поднималась – не было никакого обсуждения, ничего. Она затрагивалась", — сказал он.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина.

https://ria.ru/20210325/vygovor-1602887277.html

https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602693241.html

владимирская область

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юлия навальная, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, владимирская область