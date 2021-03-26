Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210326/notr-dam-1603060438.html
Во Франции утвердили проект реставрации каркаса крыши Нотр-Дама
Во Франции утвердили проект реставрации каркаса крыши Нотр-Дама
Национальная комиссия по наследию и архитектуре Франции утвердила проект реставрации деревянного каркаса крыши собора Парижской Богоматери, который был разрушен РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T21:59
2021-03-26T21:59
религия и мировоззрение
нотр-дам (собор парижской богоматери)
эммануэль макрон
франция
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155273/27/1552732797_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b1af471591376b05fb3d931189dfc0b.jpg
ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Национальная комиссия по наследию и архитектуре Франции утвердила проект реставрации деревянного каркаса крыши собора Парижской Богоматери, который был разрушен почти два года назад в результате пожара, сообщает радиостанция France Info.Комиссия дала положительное заключение "по рисунку, близкому к исчезнувшему каркасу, демонстрирующему качества средневековой конструкции и ее историческую глубину"."Теперь мы сможем явно продвигаться к реставрации конструкции", - отметил куратор реконструкции Нотр-Дама Жан-Луи Жоржелен.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши, состоявший из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
https://ria.ru/20201216/notr-dam-1589574531.html
https://ria.ru/20210310/notr-dam-1600565986.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155273/27/1552732797_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_2c4fce1ff9412e781ca757d80fe58662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нотр-дам (собор парижской богоматери), эммануэль макрон, франция, париж

Во Франции утвердили проект реставрации каркаса крыши Нотр-Дама

21:59 26.03.2021
 
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкФасад собора Парижской Богоматери после пожара
Фасад собора Парижской Богоматери после пожара - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Национальная комиссия по наследию и архитектуре Франции утвердила проект реставрации деревянного каркаса крыши собора Парижской Богоматери, который был разрушен почти два года назад в результате пожара, сообщает радиостанция France Info.
Комиссия дала положительное заключение "по рисунку, близкому к исчезнувшему каркасу, демонстрирующему качества средневековой конструкции и ее историческую глубину".
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 19:46
Завод в Петербурге поможет восстановить сгоревшие часы Нотр-Дама
"Теперь мы сможем явно продвигаться к реставрации конструкции", - отметил куратор реконструкции Нотр-Дама Жан-Луи Жоржелен.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши, состоявший из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
Пожар в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 14:37Культура
Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме
 
Религия и мировоззрениеНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Эммануэль МакронФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Лента новостейМолния