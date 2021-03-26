https://ria.ru/20210326/neftekhranilische-1602994659.html

В Ливане в нефтехранилище обнаружили опасные радиоактивные вещества

В Ливане в нефтехранилище обнаружили опасные радиоактивные вещества

Компания Combilift предоставила отчет ливанским властям о наличии опасных радиохимических веществ на территории нефтехранилищ Аз-Захрани на юге Ливана, они... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:35

2021-03-26T15:35

2021-03-26T15:41

в мире

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:345:2501:1751_1920x0_80_0_0_4401e02d3871fb0aedd3ca70fe0c8bdc.jpg

БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Компания Combilift предоставила отчет ливанским властям о наличии опасных радиохимических веществ на территории нефтехранилищ Аз-Захрани на юге Ливана, они представляют угрозу, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Хассан Дияб на собрании высшего совета по безопасности в четверг."Есть новое дело, которое тоже представляет угрозу. Речь идет о докладе компании Combilift, в котором говорится об опасных химических веществах, которые находятся на складе нефтехранилища Аз-Захрани. После проверки комиссией ливанских экспертов по атомной энергетике было подтверждено, что эти вещества радиоактивные с высоким коэффициентом",- цитирует слова Дияба пресс-служба президентского дворца, где проходило собрание.По словам премьера, обнаруженные вещества, согласно переданному ему отчету службы общей безопасности, несут реальную угрозу."Этот вопрос необходимо обсудить сейчас. И должны быть предприняты оперативные меры для решения проблемы с максимальной бдительностью",- отметил Дияб.

https://ria.ru/20210322/beyrut-1602400768.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан