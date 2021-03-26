https://ria.ru/20210326/neftekhranilische-1602994659.html
В Ливане в нефтехранилище обнаружили опасные радиоактивные вещества
В Ливане в нефтехранилище обнаружили опасные радиоактивные вещества
Компания Combilift предоставила отчет ливанским властям о наличии опасных радиохимических веществ на территории нефтехранилищ Аз-Захрани на юге Ливана, они... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:35
2021-03-26T15:35
2021-03-26T15:41
в мире
ливан
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БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Компания Combilift предоставила отчет ливанским властям о наличии опасных радиохимических веществ на территории нефтехранилищ Аз-Захрани на юге Ливана, они представляют угрозу, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Хассан Дияб на собрании высшего совета по безопасности в четверг."Есть новое дело, которое тоже представляет угрозу. Речь идет о докладе компании Combilift, в котором говорится об опасных химических веществах, которые находятся на складе нефтехранилища Аз-Захрани. После проверки комиссией ливанских экспертов по атомной энергетике было подтверждено, что эти вещества радиоактивные с высоким коэффициентом",- цитирует слова Дияба пресс-служба президентского дворца, где проходило собрание.По словам премьера, обнаруженные вещества, согласно переданному ему отчету службы общей безопасности, несут реальную угрозу."Этот вопрос необходимо обсудить сейчас. И должны быть предприняты оперативные меры для решения проблемы с максимальной бдительностью",- отметил Дияб.
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в мире, ливан
БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости.
Компания Combilift предоставила отчет ливанским властям о наличии опасных радиохимических веществ на территории нефтехранилищ Аз-Захрани на юге Ливана
, они представляют угрозу, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Хассан Дияб на собрании высшего совета по безопасности в четверг.
"Есть новое дело, которое тоже представляет угрозу. Речь идет о докладе компании Combilift, в котором говорится об опасных химических веществах, которые находятся на складе нефтехранилища Аз-Захрани. После проверки комиссией ливанских экспертов по атомной энергетике было подтверждено, что эти вещества радиоактивные с высоким коэффициентом",- цитирует слова Дияба пресс-служба президентского дворца, где проходило собрание.
По словам премьера, обнаруженные вещества, согласно переданному ему отчету службы общей безопасности, несут реальную угрозу.
"Этот вопрос необходимо обсудить сейчас. И должны быть предприняты оперативные меры для решения проблемы с максимальной бдительностью",- отметил Дияб.