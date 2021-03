https://ria.ru/20210326/neft-1603006004.html

Эксперт оценил влияние блокировки Суэцкого канала на цены на нефть

Влияние блокировки Суэцкого канала на нефтяные цены едва ли будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. РИА Новости, 26.03.2021

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Влияние блокировки Суэцкого канала на нефтяные цены едва ли будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков."Через канал ежедневно перевозится от 3 до 5 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, смена маршрута со всеми вытекающими может оказать заметное влияние на нефтяной рынок и цены на "черное золото". Несмотря на масштаб происшествия, влияние едва ли будет долгосрочным. В худшем сценарии это могут быть доли процента в плюс к глобальной инфляции. Бенефициарами истории скорее всего станут транспортные компании и нефтянка", - сказал эксперт.По словам Бирюкова, происшествие с контейнеровозом уже оказывает влияние на многие сектора мировой экономики. Степень влияния будет зависеть от исхода операции по ликвидации происшествия, однако уже сейчас можно ожидать как роста стоимости перевозок, так и цен на сырье.Так, в четверг блокировка Суэцкого привела к скачку цен на нефть почти на 6%, однако рост нивелировался на фоне новостей об увеличении запасов нефти в США, а в пятницу цены продолжают подниматься на 2%, примерно до 63 долларов за баррель марки Brent и до 60 долларов - за WTI.Эксперт добавил, что через Суэцкий канал проходит почти треть мировых контейнерных перевозок и около 12% товарного оборота, включая сырую нефть и сжиженный природный газ (СПГ).Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на этой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов. Эксперты подсчитали, что каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.Представитель японской компании-владельца контейнеровоза Shoei Kisen Kaisha Ltd заявил в пятницу, что судно могут снять с мели в выходные.

