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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210326/neft-1603006004.html
Эксперт оценил влияние блокировки Суэцкого канала на цены на нефть
Эксперт оценил влияние блокировки Суэцкого канала на цены на нефть
Влияние блокировки Суэцкого канала на нефтяные цены едва ли будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:19
2021-03-26T16:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
суэцкий канал
brent
сша
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Влияние блокировки Суэцкого канала на нефтяные цены едва ли будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков."Через канал ежедневно перевозится от 3 до 5 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, смена маршрута со всеми вытекающими может оказать заметное влияние на нефтяной рынок и цены на "черное золото". Несмотря на масштаб происшествия, влияние едва ли будет долгосрочным. В худшем сценарии это могут быть доли процента в плюс к глобальной инфляции. Бенефициарами истории скорее всего станут транспортные компании и нефтянка", - сказал эксперт.По словам Бирюкова, происшествие с контейнеровозом уже оказывает влияние на многие сектора мировой экономики. Степень влияния будет зависеть от исхода операции по ликвидации происшествия, однако уже сейчас можно ожидать как роста стоимости перевозок, так и цен на сырье.Так, в четверг блокировка Суэцкого привела к скачку цен на нефть почти на 6%, однако рост нивелировался на фоне новостей об увеличении запасов нефти в США, а в пятницу цены продолжают подниматься на 2%, примерно до 63 долларов за баррель марки Brent и до 60 долларов - за WTI.Эксперт добавил, что через Суэцкий канал проходит почти треть мировых контейнерных перевозок и около 12% товарного оборота, включая сырую нефть и сжиженный природный газ (СПГ).Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на этой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов. Эксперты подсчитали, что каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.Представитель японской компании-владельца контейнеровоза Shoei Kisen Kaisha Ltd заявил в пятницу, что судно могут снять с мели в выходные.
https://ria.ru/20210326/perekrytiya-1602967124.html
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цены на нефть, суэцкий канал, brent, сша, экономика

Эксперт оценил влияние блокировки Суэцкого канала на цены на нефть

16:19 26.03.2021
 
© REUTERS / CNES/AIRBUS DSКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / CNES/AIRBUS DS
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Влияние блокировки Суэцкого канала на нефтяные цены едва ли будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.
"Через канал ежедневно перевозится от 3 до 5 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, смена маршрута со всеми вытекающими может оказать заметное влияние на нефтяной рынок и цены на "черное золото". Несмотря на масштаб происшествия, влияние едва ли будет долгосрочным. В худшем сценарии это могут быть доли процента в плюс к глобальной инфляции. Бенефициарами истории скорее всего станут транспортные компании и нефтянка", - сказал эксперт.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 13:27
Случаи перекрытия Суэцкого канала в результате ЧП или военных действий
По словам Бирюкова, происшествие с контейнеровозом уже оказывает влияние на многие сектора мировой экономики. Степень влияния будет зависеть от исхода операции по ликвидации происшествия, однако уже сейчас можно ожидать как роста стоимости перевозок, так и цен на сырье.
Так, в четверг блокировка Суэцкого привела к скачку цен на нефть почти на 6%, однако рост нивелировался на фоне новостей об увеличении запасов нефти в США, а в пятницу цены продолжают подниматься на 2%, примерно до 63 долларов за баррель марки Brent и до 60 долларов - за WTI.
Эксперт добавил, что через Суэцкий канал проходит почти треть мировых контейнерных перевозок и около 12% товарного оборота, включая сырую нефть и сжиженный природный газ (СПГ).
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 15:46Хочу стать космонавтом
Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на этой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов. Эксперты подсчитали, что каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.
Представитель японской компании-владельца контейнеровоза Shoei Kisen Kaisha Ltd заявил в пятницу, что судно могут снять с мели в выходные.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСуэцкий каналBrentСШАЭкономика
 
 
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