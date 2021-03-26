https://ria.ru/20210326/nagruzka-1602984938.html
В Центробанке заявили о росте долговой нагрузки россиян
В Центробанке заявили о росте долговой нагрузки россиян
К началу 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%, следует из презентации главы департамента финансовой стабильности Банка России... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:54
2021-03-26T14:54
2021-03-26T15:26
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdfde23f084c1c95a491fa8c4071bd8d.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. К началу 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%, следует из презентации главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.Долговая нагрузка — это соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения. У ипотечных заемщиков она увеличилась до 1,9%, по прочим кредитам — до 9,8%.Как отметила Данилова во время выступления на XXII Всероссийской банковской конференции, рост долговой нагрузки "неудивителен" и связан с пандемией коронавируса, "сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале прошлого года".При этом, по ее словам, были и факторы, сдерживающие ее рост, основной — снижение ставок по кредитам.По данным Центробанка, в январе средняя ставка по ипотеке составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года — 13,51%, а сроком выше года — 10,63%.В прошлую пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых. Эта мера, призванная снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты, может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам.
https://ria.ru/20210326/rubl-1602877802.html
https://ria.ru/20210325/investitsii-1602742616.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_fd3be46db813db0c1c5f43a562c7e727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
К началу 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%, следует из презентации главы департамента финансовой стабильности Банка России
Елизаветы Даниловой.
Долговая нагрузка — это соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения. У ипотечных заемщиков она увеличилась до 1,9%, по прочим кредитам — до 9,8%.
Как отметила Данилова во время выступления на XXII Всероссийской банковской конференции, рост долговой нагрузки "неудивителен" и связан с пандемией коронавируса, "сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале прошлого года".
При этом, по ее словам, были и факторы, сдерживающие ее рост, основной — снижение ставок по кредитам.
По данным Центробанка, в январе средняя ставка по ипотеке составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года — 13,51%, а сроком выше года — 10,63%.
В прошлую пятницу Банк России
повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых. Эта мера, призванная снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты, может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам.