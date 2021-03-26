https://ria.ru/20210326/nagruzka-1602984938.html

В Центробанке заявили о росте долговой нагрузки россиян

В Центробанке заявили о росте долговой нагрузки россиян

К началу 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%, следует из презентации главы департамента финансовой стабильности Банка России... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:54

2021-03-26T14:54

2021-03-26T15:26

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. К началу 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%, следует из презентации главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.Долговая нагрузка — это соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения. У ипотечных заемщиков она увеличилась до 1,9%, по прочим кредитам — до 9,8%.Как отметила Данилова во время выступления на XXII Всероссийской банковской конференции, рост долговой нагрузки "неудивителен" и связан с пандемией коронавируса, "сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале прошлого года".При этом, по ее словам, были и факторы, сдерживающие ее рост, основной — снижение ставок по кредитам.По данным Центробанка, в январе средняя ставка по ипотеке составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года — 13,51%, а сроком выше года — 10,63%.В прошлую пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых. Эта мера, призванная снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты, может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам.

https://ria.ru/20210326/rubl-1602877802.html

https://ria.ru/20210325/investitsii-1602742616.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика