https://ria.ru/20210326/moskva-1602923409.html

В Москве причалы и набережные начали готовить к навигации

В Москве причалы и набережные начали готовить к навигации

Работы по подготовке причалов и набережных к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в конце апреля, стартовали в Москве, сообщил... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:57

2021-03-26T09:57

2021-03-26T09:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

северный речной вокзал

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работы по подготовке причалов и набережных к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в конце апреля, стартовали в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства промывают лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проводится пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски. При необходимости будет сделан локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что отдельная подготовка к навигации пройдет на причалах Северного речного вокзала."Кроме стандартной промывки и уборки территории запланированы работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Будет налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

https://ria.ru/20210324/raskonservatsiya-1602660746.html

https://ria.ru/20210324/otklyuchenie-1602645312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество