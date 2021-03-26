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В Москве причалы и набережные начали готовить к навигации
В Москве причалы и набережные начали готовить к навигации
Работы по подготовке причалов и набережных к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в конце апреля, стартовали в Москве, сообщил... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:57
2021-03-26T09:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работы по подготовке причалов и набережных к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в конце апреля, стартовали в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства промывают лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проводится пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски. При необходимости будет сделан локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что отдельная подготовка к навигации пройдет на причалах Северного речного вокзала."Кроме стандартной промывки и уборки территории запланированы работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Будет налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.
https://ria.ru/20210324/raskonservatsiya-1602660746.html
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северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве причалы и набережные начали готовить к навигации

09:57 26.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристические теплоходы на Москве-реке
Туристические теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работы по подготовке причалов и набережных к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в конце апреля, стартовали в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства промывают лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проводится пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски. При необходимости будет сделан локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пассажиров на всех причалах обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что отдельная подготовка к навигации пройдет на причалах Северного речного вокзала.
"Кроме стандартной промывки и уборки территории запланированы работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Будет налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.
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