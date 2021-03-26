https://ria.ru/20210326/monstry-i-fantasticheskie-suschestva-v-peterburge-otkrylsya-unikalnyy-muzey-1603042153.html

Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей

Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей

В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий".

2021-03-26T19:13

2021-03-26T19:13

2021-03-26T19:13

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603042519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5de321f29829dd4409127a27b89653f8.jpg

Идея создания уникальной экспозиции возникла у загадочного и экстравагантного ученого и мецената, профессора Вейланда Тиберия Харроустоуна, который всю свою жизнь посвятил изучению уникальных героев мифов и легенд народов мира. Музей гордится собранием редких древних книг на разных языках и невероятными экспонатами.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий". Идея создания уникальной экспозиции возникла у загадочного и экстравагантного ученого и мецената, профессора Вейланда Тиберия Харроустоуна, который всю свою жизнь посвятил изучению уникальных героев мифов и легенд народов мира. Музей гордится собранием редких древних книг на разных языках и невероятными экспонатами. 2021-03-26T19:13 true PT2M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео