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Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий".
2021-03-26T19:13
2021-03-26T19:13
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Идея создания уникальной экспозиции возникла у загадочного и экстравагантного ученого и мецената, профессора Вейланда Тиберия Харроустоуна, который всю свою жизнь посвятил изучению уникальных героев мифов и легенд народов мира. Музей гордится собранием редких древних книг на разных языках и невероятными экспонатами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий". Идея создания уникальной экспозиции возникла у загадочного и экстравагантного ученого и мецената, профессора Вейланда Тиберия Харроустоуна, который всю свою жизнь посвятил изучению уникальных героев мифов и легенд народов мира. Музей гордится собранием редких древних книг на разных языках и невероятными экспонатами.
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видео, видео
Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий".
2021-03-26T19:13
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Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей

19:13 26.03.2021
 
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В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий".
Идея создания уникальной экспозиции возникла у загадочного и экстравагантного ученого и мецената, профессора Вейланда Тиберия Харроустоуна, который всю свою жизнь посвятил изучению уникальных героев мифов и легенд народов мира. Музей гордится собранием редких древних книг на разных языках и невероятными экспонатами.
 
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