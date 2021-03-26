https://ria.ru/20210326/monstry-i-fantasticheskie-suschestva-v-peterburge-otkrylsya-unikalnyy-muzey-1603042153.html
Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий".
2021-03-26T19:13
2021-03-26T19:13
2021-03-26T19:13
видео
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Идея создания уникальной экспозиции возникла у загадочного и экстравагантного ученого и мецената, профессора Вейланда Тиберия Харроустоуна, который всю свою жизнь посвятил изучению уникальных героев мифов и легенд народов мира. Музей гордится собранием редких древних книг на разных языках и невероятными экспонатами.
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Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий". Идея создания уникальной экспозиции возникла у загадочного и экстравагантного ученого и мецената, профессора Вейланда Тиберия Харроустоуна, который всю свою жизнь посвятил изучению уникальных героев мифов и легенд народов мира. Музей гордится собранием редких древних книг на разных языках и невероятными экспонатами.
2021-03-26T19:13
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PT2M31S
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видео, видео
Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий".
2021-03-26T19:13
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PT2M31S
Монстры и фантастические существа: в Петербурге открылся уникальный музей
В Санкт-Петербурге открылся единственный в России музей криптозоологии "Бестиарий".