https://ria.ru/20210326/modernizatsiya-1602945314.html

Бирюков: противопожарные системы модернизировали в 24 медучреждениях

Бирюков: противопожарные системы модернизировали в 24 медучреждениях

Работы по модернизации противопожарных систем завершены в 24 столичных медицинских учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:44

2021-03-26T11:44

2021-03-26T11:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работы по модернизации противопожарных систем завершены в 24 столичных медицинских учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В адресный перечень 41 объекта здравоохранения попали такие знаковые объекты, как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь всех этих медучреждений составляет 900 тысяч квадратных метров.Заместитель мэра пояснил, что прежние противопожарные системы были установлены 15-20 лет назад и уже не отвечали нормам и требованиям безопасности."Для медучреждений наличие современной противопожарной системы имеет первостепенное значение. Новейшие комплексы позволяют оперативно оповещать о пожаре, руководить эвакуацией, вести управление инженерными коммуникациями", - подчеркнул Бирюков.Принцип действия систем следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, менее чем через одну секунду на центральный пульт управления приходит сигнал, что в помещении обнаружено задымление. После этого срабатывает второй датчик, автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях. Менее чем через 15 минут на место прибывают пожарные расчеты.С центрального поста лечебного учреждения автоматически отдается сигнал на отключение вентиляции, включение дымоудаления, опускание лифтов на первый этаж, разблокировку дверей.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все противопожарные системы, которые сейчас устанавливают в медучреждениях, отечественного производства.

https://ria.ru/20210326/moskva-1602923409.html

https://realty.ria.ru/20210325/moek-1602797296.html

москва

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петр бирюков, москва