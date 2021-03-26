https://ria.ru/20210326/modernizatsiya-1602945314.html
Бирюков: противопожарные системы модернизировали в 24 медучреждениях
Бирюков: противопожарные системы модернизировали в 24 медучреждениях
Работы по модернизации противопожарных систем завершены в 24 столичных медицинских учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:44
2021-03-26T11:44
2021-03-26T11:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работы по модернизации противопожарных систем завершены в 24 столичных медицинских учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В адресный перечень 41 объекта здравоохранения попали такие знаковые объекты, как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь всех этих медучреждений составляет 900 тысяч квадратных метров.Заместитель мэра пояснил, что прежние противопожарные системы были установлены 15-20 лет назад и уже не отвечали нормам и требованиям безопасности."Для медучреждений наличие современной противопожарной системы имеет первостепенное значение. Новейшие комплексы позволяют оперативно оповещать о пожаре, руководить эвакуацией, вести управление инженерными коммуникациями", - подчеркнул Бирюков.Принцип действия систем следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, менее чем через одну секунду на центральный пульт управления приходит сигнал, что в помещении обнаружено задымление. После этого срабатывает второй датчик, автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях. Менее чем через 15 минут на место прибывают пожарные расчеты.С центрального поста лечебного учреждения автоматически отдается сигнал на отключение вентиляции, включение дымоудаления, опускание лифтов на первый этаж, разблокировку дверей.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все противопожарные системы, которые сейчас устанавливают в медучреждениях, отечественного производства.
https://ria.ru/20210326/moskva-1602923409.html
https://realty.ria.ru/20210325/moek-1602797296.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Работы по модернизации противопожарных систем завершены в 24 столичных медицинских учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В прошлом году на объектах здравоохранения для повышения безопасности больных, персонала и оборудования стартовали работы по модернизации противопожарных систем. В настоящее время они завершены в 24 действующих медучреждениях, еще в 17 будут окончены во втором квартале этого года", - - отметил Бирюков.
В адресный перечень 41 объекта здравоохранения попали такие знаковые объекты, как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь всех этих медучреждений составляет 900 тысяч квадратных метров.
Заместитель мэра пояснил, что прежние противопожарные системы были установлены 15-20 лет назад и уже не отвечали нормам и требованиям безопасности.
"Для медучреждений наличие современной противопожарной системы имеет первостепенное значение. Новейшие комплексы позволяют оперативно оповещать о пожаре, руководить эвакуацией, вести управление инженерными коммуникациями", - подчеркнул Бирюков.
Принцип действия систем следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, менее чем через одну секунду на центральный пульт управления приходит сигнал, что в помещении обнаружено задымление. После этого срабатывает второй датчик, автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях. Менее чем через 15 минут на место прибывают пожарные расчеты.
С центрального поста лечебного учреждения автоматически отдается сигнал на отключение вентиляции, включение дымоудаления, опускание лифтов на первый этаж, разблокировку дверей.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все противопожарные системы, которые сейчас устанавливают в медучреждениях, отечественного производства.
"Работы проводятся в удобное время, согласованное с руководством лечебного учреждения, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и персонала", - заключил он.