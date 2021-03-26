https://ria.ru/20210326/meditsina-1602828402.html

На здоровье не экономят: кто навязывает москвичам медуслуги в кредит

На здоровье не экономят: кто навязывает москвичам медуслуги в кредит

В Москве десятки организаций под вывесками медицинских центров уговаривают лечиться в кредит. Ставят капельницы с неизвестными растворами, определяют диагноз по РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T08:00

2021-03-26T08:00

2021-03-26T07:58

пенсионеры

кредит

медицина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584161137_0:288:3082:2021_1920x0_80_0_0_2214218df4b939ae50674ab9a57341d6.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Лидия Белькова. В Москве десятки организаций под вывесками медицинских центров уговаривают лечиться в кредит. Ставят капельницы с неизвестными растворами, определяют диагноз по фото в одежде. Их услуги редко стоят меньше 100 тысяч рублей. Жертвы — в основном пенсионеры, которых зазывают на бесплатную диагностику.Ценовая политикаВ феврале 2021-го у 45-летней Оксаны Яновской зазвонил телефон. Номер незнакомый. Девушка с приятным голосом предложила пройти бесплатное медицинское обследование. Недолго думая, Оксана согласилась и поехала в центр Москвы — на Пятницкую.В ООО "Мед Арт" Яновской сделали УЗИ, заявили, что у нее стеноз и с лечением медлить нельзя. Сотрудники казались приветливыми и заботливыми — подвоха она не почувствовала.Врачи просили сразу заплатить 133 тысячи рублей. Конечно, с собой денег не было, и она предложила привезти сумму наличными на следующий день. Клиентку стали уговаривать оформить кредит.Дома Яновская изучила приложение к договору с перечнем услуг. Как выяснилось, диагностика вовсе не бесплатная, а само лечение заключается в основном в заборе крови на лабораторные исследования. Кроме того, женщине собирались вводить, например, церебролизин. Десять инъекций оценили в 49 тысяч. При этом розничная цена препарата — не больше двух тысяч рублей за десять ампул.Посоветовавшись с юристами, женщина написала жалобу на банк. Кредит закрыли, но при странных обстоятельствах."Я не составляла заявление ни на расторжение контракта с клиникой, ни на закрытие кредитного договора. Была только жалоба на портале Банки.ру", — говорит она.Внимание контролирующих органов "Мед Арт" привлек еще в сентябре 2020-го. Тогда на центр в Росздравнадзор пожаловалась одна из клиенток. Она, как и Яновская, приехала за бесплатным обследованием, а вышла с двумя кредитами на 300 тысяч. В ведомстве сообщили, что сотрудники клиники в нарушение закона отказались предоставить женщине данные о проведенных процедурах, сведения о сроке годности и наличии регистрации введенного ей препарата. Чиновники сделали центру предупреждение и передали информацию в МВД.Впрочем, на том дело и кончилось. Медучреждение продолжило лечить пожилых людей с привлечением займов.Капельница вместо гимнастикиОдна из пострадавших — 68-летняя Светлана Новоселова. Ее беспокоил тазобедренный сустав из-за отсутствия физических нагрузок, поэтому она сразу согласилась на обследование.В клинике врач провел "3D-сканирование" — сделал фото прямо в одежде. Сказал, что под угрозой вовсе не нога, а сонная артерия на шее."Якобы из-за сустава идет компенсация на артерию, — поясняет Новоселова. — Врач говорил, это очень опасно, надо срочно принимать меры. И что жалеть на себя деньги нельзя. Меня окружили другие сотрудники, наперебой стали уверять, что я попала в руки очень хорошего доктора — Дмитрия. Потом я узнала, что на самом деле он — массажист".Пакет платных услуг для Новоселовой стоил 109 тысяч. Она отказывалась — восьми тысяч пенсии едва хватает на жизнь. Но женщину убедили взять кредит.В тот же день начали терапию. Хотя женщина просила курс лечебной гимнастики, зачем-то поставили капельницу и взяли кровь.Во время следующих визитов предлагали лишь капельницы и иглоукалывание. Когда Новоселова поняла, что обещанного лечения не дождется, потребовала встречи с главврачом. Ей отказали.С помощью правозащитников удалось расторгнуть договор. После этого ей стали звонить неизвестные. Представлялись сотрудниками банка, сообщали о просрочке в пять тысяч рублей, обещали передать эти сведения на службу — в Московский дом пионеров. Хотя женщина никогда там не работала."Грозили испортить кредитную историю — не только мне, но и всем в семье", — жалуется пенсионерка.Правозащитница Ирина Яценко от имени Новоселовой написала жалобы в департамент здравоохранения, прокуратуру Москвы и Роспотребнадзор. Операция "Кредит"Недавно, 27 февраля, на бесплатной диагностике в центре "Мед Арт" побывал 57-летний Михаил Васин. Шесть лет назад он перенес инсульт и остался инвалидом. На обследование согласился, потому что беспокоили боли в шейном отделе позвоночника.Васина, по его словам, стали уговаривать на кредит, но он наотрез отказался. Мужчина до сих пор переживает, что в центре остались его паспортные данные.Диагносты с юридическим уклономВ районные суды Москвы на "Мед Арт" за последние два года подали 35 исков. Люди утверждают, что им навязали кредит под психологическим давлением. Шесть жалоб частично удовлетворили: договоры на оказание услуг расторгли, назначили выплаты морального ущерба. Одиннадцать дел сейчас на рассмотрении. По остальным — иски либо отозваны, либо заявитель не пришел в суд.Летом 2020 года учредитель "Мед Арт" Кирилл Машинистов зарегистрировал компанию, оказывающую юридические услуги, — ООО "Добронрав". Видимо, чтобы потом не нанимать сторонних защитников.Машинистову также принадлежит ООО "Гал Мед". Генеральным директором там, по данным СПАРК, числится Галина Алехина. Прежде она руководила ООО "Добрыня Клиник". Компания на стадии ликвидации, но на портале HeadHunter по-прежнему размещены актуальные вакансии. По информации Мосгорсуда, на фирму в разное время подавали десятки исков. На рассмотрении сейчас 13 претензий.Бывший учредитель "Добрыня Клиник" Владимир Козлов на вопросы РИА Новости не ответил, а Кирилл Машинистов заявил, что с корреспондентом свяжется его пресс-служба.Скорая юридическая помощьНа "лечившихся" взаймы пенсионерах активно зарабатывают юристы. Например, "Таганский дом права" специализируется на расторжении таких договоров. У компании сразу несколько сайтов, где потерпевшим предлагают помощь.Впрочем, за услуги они порой берут больше, чем помогают отсудить. Например, москвичка Мария Кошелева добилась компенсации от "Мед Арта" в размере десяти тысяч рублей. А юристам заплатила 82,5 тысячи.В "Таганском доме права" отвечать на вопросы РИА Новости отказались, сославшись на высокую загрузку сотрудников.Решить до судаЧисло жалоб на навязанные в медцентрах кредиты сократилось, рассказывает юрист Екатерина Нечаева. Однако самих организаций, обманывающих пожилых людей, меньше не стало.Прекратить невозможно В последние три года в Москве действовало несколько десятков таких центров. Большинство регулярно банкротилось, меняло юридическое название и открывалось вновь. Регистрируют фирмы и в столице, и в других регионах.Зарабатывают организации не только на услугах в кредит, но и на продаже оборудования с неочевидными медицинскими свойствами. Так, жительница Москвы приобрела у ООО "Меридианы жизни" за счет заемных средств корейский массажный аппарат Impulse Health. А позже узнала, что гипертоникам пользоваться им противопоказано. Вернуть деньги добровольно центр отказался. Суд встал на сторону москвички. Аналогичные иски подавали несколько человек."Дженесс Глобал" — еще одна фирма, к которой у москвичей регулярно возникают претензии. Ей принадлежит магазин, где торгуют лечебными аппаратами Blulin 7. Также компания управляет медцентром на улице Первомайской. Его клиенты обращались в суд с жалобами на ухудшение здоровья после курса лечения. Впрочем, аргументов им не хватало, и иски не удовлетворяли.Прекратить деятельность недобросовестных медицинских организаций невозможно, считает Екатерина Нечаева. Их услуги не противоречат закону.Уголовные дела Пострадавшие редко добиваются возбуждения уголовных дел. Их заводят по статье о мошенничестве. Так, в 2019-м полиция задержала 25 сотрудников сети медклиник сразу в семи регионах России — от Москвы до Чувашии.Правоохранители оценили ущерб почти в миллиард рублей. Сетью клиник руководил ранее судимый иностранный гражданин, а сотрудники центров не имели специального медицинского образования.В 2020-м арестовали руководителя медцентра в Хабаровске. Потерпевшие отдали мошенникам по меньшей мере четыре миллиона рублей.

https://ria.ru/20210212/moshennichestvo--1596719089.html

https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html

https://ria.ru/20200115/1563417037.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионеры, кредит, медицина, москва