Разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о войне из-за вакцин
10:23 26.03.2021 (обновлено: 11:29 26.03.2021)
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Разработчики "Спутника V" ответили на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о мировой войне нового типа на уровне вакцин.
По мнению французского лидера, Россия и Китай пытаются использовать препараты от коронавируса как инструменты влияния. Он призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
"Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну", — прокомментировали создатели "Спутника V" в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Авторы поста также предложили Франции присоединиться к тем странам, которые решили производить препарат у себя.
"Производство различных вакцин — это путь к вакцинной независимости. Вместе мы сильнее!" — подчеркивается в публикации.
Ранее о рассмотрении возможности производить у себя российскую вакцину заявили в Италии.
Владимир Путин отмечал, что Москва никому не навязывает свои разработки, но возникает вопрос, чьи интересы поддерживают власти Европы — граждан или фармкомпаний.
В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.