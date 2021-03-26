https://ria.ru/20210326/makron-1602927139.html

Разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о войне из-за вакцин

Разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о войне из-за вакцин

Разработчики "Спутника V" ответили на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о мировой войне нового типа на уровне вакцин. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:23

2021-03-26T10:23

2021-03-26T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

эммануэль макрон

франция

китай

европа

в мире

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Разработчики "Спутника V" ответили на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о мировой войне нового типа на уровне вакцин.По мнению французского лидера, Россия и Китай пытаются использовать препараты от коронавируса как инструменты влияния. Он призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.Авторы поста также предложили Франции присоединиться к тем странам, которые решили производить препарат у себя."Производство различных вакцин — это путь к вакцинной независимости. Вместе мы сильнее!" — подчеркивается в публикации.Ранее о рассмотрении возможности производить у себя российскую вакцину заявили в Италии.Владимир Путин отмечал, что Москва никому не навязывает свои разработки, но возникает вопрос, чьи интересы поддерживают власти Европы — граждан или фармкомпаний.В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.

https://ria.ru/20210326/vaktsiny-1602923693.html

франция

китай

европа

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