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https://ria.ru/20210326/lipnitskiy-1602947550.html
Стали известны подробности смерти основателя группы "Звуки Му" Липницкого
Стали известны подробности смерти основателя группы "Звуки Му" Липницкого
Музыкант Александр Липницкий погиб, спасая свою собаку, рассказал РЕН ТВ музыкальный критик Артемий Троицкий. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:01
2021-03-26T12:11
шоу-бизнес
культура
александр липницкий
звуки му
борис гребенщиков
виктор цой
артемий троицкий
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Музыкант Александр Липницкий погиб, спасая свою собаку, рассказал РЕН ТВ музыкальный критик Артемий Троицкий.Основатель группы "Звуки Му" жил в дачном поселке на Николиной Горе. О смерти Липницкого на 69-м году жизни сообщила сегодня его жена. Дата и место прощания пока не сообщаются.Музыкант работал с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му".
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шоу-бизнес, александр липницкий, звуки му, борис гребенщиков, виктор цой, артемий троицкий, общество

Стали известны подробности смерти основателя группы "Звуки Му" Липницкого

12:01 26.03.2021 (обновлено: 12:11 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БезрукихАлександр Липницкий
Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Виталий Безруких
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Музыкант Александр Липницкий погиб, спасая свою собаку, рассказал РЕН ТВ музыкальный критик Артемий Троицкий.
Основатель группы "Звуки Му" жил в дачном поселке на Николиной Горе.
"Он собакой пошел ходить на лыжах по замерзшей Москве-реке вчера во второй половине дня. Один раз прогулялся, потом пошел второй раз. По-видимому, провалилась под лед собака, бросился спасать собаку и сам провалился под лед", — сказал Троицкий.
О смерти Липницкого на 69-м году жизни сообщила сегодня его жена. Дата и место прощания пока не сообщаются.
Музыкант работал с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му".
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАлександр Липницкий
Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Александр Липницкий
 
КультураШоу-бизнесАлександр ЛипницкийЗвуки МуБорис ГребенщиковВиктор ЦойАртемий ТроицкийОбщество
 
 
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