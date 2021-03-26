https://ria.ru/20210326/lipnitskiy-1602947550.html

Стали известны подробности смерти основателя группы "Звуки Му" Липницкого

Стали известны подробности смерти основателя группы "Звуки Му" Липницкого

Музыкант Александр Липницкий погиб, спасая свою собаку, рассказал РЕН ТВ музыкальный критик Артемий Троицкий. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:01

2021-03-26T12:01

2021-03-26T12:11

шоу-бизнес

культура

александр липницкий

звуки му

борис гребенщиков

виктор цой

артемий троицкий

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Музыкант Александр Липницкий погиб, спасая свою собаку, рассказал РЕН ТВ музыкальный критик Артемий Троицкий.Основатель группы "Звуки Му" жил в дачном поселке на Николиной Горе. О смерти Липницкого на 69-м году жизни сообщила сегодня его жена. Дата и место прощания пока не сообщаются.Музыкант работал с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, александр липницкий, звуки му, борис гребенщиков, виктор цой, артемий троицкий, общество