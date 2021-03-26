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В Подмосковье погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий
В Подмосковье погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий
Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Об этом на Facebook сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:50
2021-03-26T09:50
2021-03-26T11:50
шоу-бизнес
александр липницкий
культура
звуки му
артемий троицкий
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Об этом на Facebook сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.Александр Липницкий — советский и российский культуролог. В группу "Звуки Му" его пригласил друг — московский музыкант Петр Мамонов. Липницкий играл на бас-гитаре.Он работал с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му".
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шоу-бизнес, александр липницкий, звуки му, артемий троицкий, общество