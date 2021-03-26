https://ria.ru/20210326/lipnitskiy-1602922704.html

В Подмосковье погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий

В Подмосковье погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий

Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Об этом на Facebook сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:50

2021-03-26T09:50

2021-03-26T11:50

шоу-бизнес

александр липницкий

культура

звуки му

артемий троицкий

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Об этом на Facebook сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.Александр Липницкий — советский и российский культуролог. В группу "Звуки Му" его пригласил друг — московский музыкант Петр Мамонов. Липницкий играл на бас-гитаре.Он работал с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, александр липницкий, звуки му, артемий троицкий, общество