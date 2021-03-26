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В Подмосковье погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий
В Подмосковье погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий
Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Об этом на Facebook сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:50
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шоу-бизнес
александр липницкий
культура
звуки му
артемий троицкий
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Об этом на Facebook сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.Александр Липницкий — советский и российский культуролог. В группу "Звуки Му" его пригласил друг — московский музыкант Петр Мамонов. Липницкий играл на бас-гитаре.Он работал с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му".
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шоу-бизнес, александр липницкий, звуки му, артемий троицкий, общество

В Подмосковье погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий

09:50 26.03.2021 (обновлено: 11:50 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАлександр Липницкий
Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Об этом на Facebook сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной горе", — написал он.

Александр Липницкий — советский и российский культуролог. В группу "Звуки Му" его пригласил друг — московский музыкант Петр Мамонов. Липницкий играл на бас-гитаре.
Он работал с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му".
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкМузыкант группы "ОтЗвуки Му" Александр Липницкий
Музыкант группы ОтЗвуки Му Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Музыкант группы "ОтЗвуки Му" Александр Липницкий
 
КультураШоу-бизнесАлександр ЛипницкийЗвуки МуАртемий ТроицкийОбщество
 
 
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