https://ria.ru/20210326/leopard-1602919870.html

Встреча краснокнижных леопардов с неизвестным зверем попала на видео

Встреча краснокнижных леопардов с неизвестным зверем попала на видео

Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае получили уникальные кадры встречи самки леопарда и ее трех котят с неопознанным зверем. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:25

2021-03-26T09:25

2021-03-26T11:12

приморский край

животные

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае получили уникальные кадры встречи самки леопарда и ее трех котят с неопознанным зверем.На сайте нацпарка опубликовано видео с фотоловушки. На нем видно, как мама и три детеныша отдыхают на возвышенности. Далее она замечает какой-то объект неподалеку и уходит. Тут же котята тоже видят его и, припадая к земле, наблюдают за происходящим за кадром. Ученые установили, что самка — это леопард номером Leo 117F.Хотя объект, который высматривают котята, остается загадкой, ученым стало известно, что с Leo 117F и ее детьми все в порядке: недавно они попали в объективы фотоловушек в другом месте заповедника.Отмечается, что фото- и видеофиксация котят дальневосточного леопарда — достаточно редкое явление из-за осторожности их матерей. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер."Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечали у границы с КНДР.Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2020 году здесь было зафиксировано свыше ста взрослых леопардов.

https://ria.ru/20210315/zapovednik-1600998082.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Семья краснокнижных леопардов попала на видео в национальном парке в Приморье Семья краснокнижных леопардов попала на видео в национальном парке в Приморье 2021-03-26T09:25 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, животные