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Встреча краснокнижных леопардов с неизвестным зверем попала на видео
Встреча краснокнижных леопардов с неизвестным зверем попала на видео
Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае получили уникальные кадры встречи самки леопарда и ее трех котят с неопознанным зверем. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:25
2021-03-26T11:12
приморский край
животные
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае получили уникальные кадры встречи самки леопарда и ее трех котят с неопознанным зверем.На сайте нацпарка опубликовано видео с фотоловушки. На нем видно, как мама и три детеныша отдыхают на возвышенности. Далее она замечает какой-то объект неподалеку и уходит. Тут же котята тоже видят его и, припадая к земле, наблюдают за происходящим за кадром. Ученые установили, что самка — это леопард номером Leo 117F.Хотя объект, который высматривают котята, остается загадкой, ученым стало известно, что с Leo 117F и ее детьми все в порядке: недавно они попали в объективы фотоловушек в другом месте заповедника.Отмечается, что фото- и видеофиксация котят дальневосточного леопарда — достаточно редкое явление из-за осторожности их матерей. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер."Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечали у границы с КНДР.Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2020 году здесь было зафиксировано свыше ста взрослых леопардов.
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РИА Новости
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353
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Семья краснокнижных леопардов попала на видео в национальном парке в Приморье
Семья краснокнижных леопардов попала на видео в национальном парке в Приморье
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приморский край, животные

Встреча краснокнижных леопардов с неизвестным зверем попала на видео

09:25 26.03.2021 (обновлено: 11:12 26.03.2021)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае получили уникальные кадры встречи самки леопарда и ее трех котят с неопознанным зверем.
На сайте нацпарка опубликовано видео с фотоловушки. На нем видно, как мама и три детеныша отдыхают на возвышенности. Далее она замечает какой-то объект неподалеку и уходит. Тут же котята тоже видят его и, припадая к земле, наблюдают за происходящим за кадром. Ученые установили, что самка — это леопард номером Leo 117F.

"Котята не выглядят испуганными — они не отводят взгляда от происходящего и стараются уловить каждую деталь. Не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу — оленя или косулю — и отправилась на охоту, чтобы добыть для семьи пропитание и продемонстрировать малышам навыки опытного хищника", — говорится в сообщении.

Хотя объект, который высматривают котята, остается загадкой, ученым стало известно, что с Leo 117F и ее детьми все в порядке: недавно они попали в объективы фотоловушек в другом месте заповедника.
Отмечается, что фото- и видеофиксация котят дальневосточного леопарда — достаточно редкое явление из-за осторожности их матерей. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер.
"Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечали у границы с КНДР.
Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2020 году здесь было зафиксировано свыше ста взрослых леопардов.
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