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Медиавойны
https://ria.ru/20210326/latviya-1603002733.html
Председатель ОБСЕ высказалась о притеснениях русскоязычных СМИ в Латвии
Председатель ОБСЕ высказалась о притеснениях русскоязычных СМИ в Латвии
Глава МИД Швеции, действующая председатель ОБСЕ Анн Линде ответила на письмо внештатных журналистов медиагруппы "Россия сегодня", которые обратились к ней с... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:05
2021-03-26T16:05
медиавойны
тереза рибейру
россия
анн линде (мид швеции)
sputnik латвия
обсе
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Швеции, действующая председатель ОБСЕ Анн Линде ответила на письмо внештатных журналистов медиагруппы "Россия сегодня", которые обратились к ней с просьбой пресечь нарушения прав русскоязычной прессы в Латвии, заявив, что поддерживает право на свободу выражения мнения.В конце января семь внештатных авторов, сотрудничающих с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, в письме к Линде заявили, что подвергаются в Латвии преследованиям за журналистскую деятельность, и призвали ее вступить в диалог с латвийскими властями по проблеме кризиса с правами журналистов и свободы слова в стране."Как председатель ОБСЕ я полностью поддерживаю право на свободу выражения мнения, самовыражения и информации, а также независимые, свободные и плюралистичные средства массовой информации", - говорится в ответе Линде, который есть в распоряжении РИА Новости.Она напомнила, что в ОБСЕ есть специальная должность - представитель по вопросам свободы СМИ, которую сейчас занимает Тереза Рибейру."Она сообщила о встрече с постоянным представителем Латвии Катриной Кактыня по вопросу, о котором вы пишете в своем письме", - отметила Линде.В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594952258.html
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тереза рибейру, россия, анн линде (мид швеции), sputnik латвия, обсе, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

Председатель ОБСЕ высказалась о притеснениях русскоязычных СМИ в Латвии

16:05 26.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Швеции, действующая председатель ОБСЕ Анн Линде ответила на письмо внештатных журналистов медиагруппы "Россия сегодня", которые обратились к ней с просьбой пресечь нарушения прав русскоязычной прессы в Латвии, заявив, что поддерживает право на свободу выражения мнения.
В конце января семь внештатных авторов, сотрудничающих с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, в письме к Линде заявили, что подвергаются в Латвии преследованиям за журналистскую деятельность, и призвали ее вступить в диалог с латвийскими властями по проблеме кризиса с правами журналистов и свободы слова в стране.
"Как председатель ОБСЕ я полностью поддерживаю право на свободу выражения мнения, самовыражения и информации, а также независимые, свободные и плюралистичные средства массовой информации", - говорится в ответе Линде, который есть в распоряжении РИА Новости.
Она напомнила, что в ОБСЕ есть специальная должность - представитель по вопросам свободы СМИ, которую сейчас занимает Тереза Рибейру.
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"Она сообщила о встрече с постоянным представителем Латвии Катриной Кактыня по вопросу, о котором вы пишете в своем письме", - отметила Линде.
В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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МедиавойныТереза РибейруРоссияАнн Линде (МИД Швеции)Sputnik ЛатвияОБСЕЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
 
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