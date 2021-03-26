Председатель ОБСЕ высказалась о притеснениях русскоязычных СМИ в Латвии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Швеции, действующая председатель ОБСЕ Анн Линде ответила на письмо внештатных журналистов медиагруппы "Россия сегодня", которые обратились к ней с просьбой пресечь нарушения прав русскоязычной прессы в Латвии, заявив, что поддерживает право на свободу выражения мнения.
В конце января семь внештатных авторов, сотрудничающих с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, в письме к Линде заявили, что подвергаются в Латвии преследованиям за журналистскую деятельность, и призвали ее вступить в диалог с латвийскими властями по проблеме кризиса с правами журналистов и свободы слова в стране.
"Как председатель ОБСЕ я полностью поддерживаю право на свободу выражения мнения, самовыражения и информации, а также независимые, свободные и плюралистичные средства массовой информации", - говорится в ответе Линде, который есть в распоряжении РИА Новости.
Она напомнила, что в ОБСЕ есть специальная должность - представитель по вопросам свободы СМИ, которую сейчас занимает Тереза Рибейру.
"Она сообщила о встрече с постоянным представителем Латвии Катриной Кактыня по вопросу, о котором вы пишете в своем письме", - отметила Линде.
В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.