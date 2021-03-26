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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210326/kurs-1602966890.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 72 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 71,92 копейки - до 89,2576 рубля, курс доллара - на 41,65 копейки, до... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:25
2021-03-26T13:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 71,92 копейки - до 89,2576 рубля, курс доллара - на 41,65 копейки, до 75,7576 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 55,3 копейки, составив 81,8326 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 72 копейки

13:25 26.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 71,92 копейки - до 89,2576 рубля, курс доллара - на 41,65 копейки, до 75,7576 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 55,3 копейки, составив 81,8326 рубля.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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