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Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
В Европе практически все понимают, что Крым является частью России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politwera высказал немецкий политолог Александр Рар. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T03:02
2021-03-26T03:02
александр рар
европа
республика крым
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Европе практически все понимают, что Крым является частью России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politwera высказал немецкий политолог Александр Рар."Трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Это в Европе практически все понимают. Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды", - сказал эксперт.По его словам, это объясняется тем фактом, что "в Крыму россияне живут, а до этого – русские, которые были при Украине".Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в этом направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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александр рар, европа, республика крым, в мире

Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине

03:02 26.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Европе практически все понимают, что Крым является частью России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politwera высказал немецкий политолог Александр Рар.
"Трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Это в Европе практически все понимают. Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды", - сказал эксперт.
По его словам, это объясняется тем фактом, что "в Крыму россияне живут, а до этого – русские, которые были при Украине".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в этом направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Александр РарЕвропаРеспублика КрымВ мире
 
 
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