https://ria.ru/20210326/krym-1602909333.html

Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине

Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине

В Европе практически все понимают, что Крым является частью России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politwera высказал немецкий политолог Александр Рар. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T03:02

2021-03-26T03:02

2021-03-26T03:02

александр рар

европа

республика крым

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Европе практически все понимают, что Крым является частью России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politwera высказал немецкий политолог Александр Рар."Трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Это в Европе практически все понимают. Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды", - сказал эксперт.По его словам, это объясняется тем фактом, что "в Крыму россияне живут, а до этого – русские, которые были при Украине".Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в этом направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210326/ukraina-1602906327.html

европа

республика крым

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александр рар, европа, республика крым, в мире