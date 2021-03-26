https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602935176.html

Сведения о новых штаммах коронавируса будут передавать в Роспотребнадзор

Сведения о новых штаммах коронавируса будут передавать в Роспотребнадзор

Правительство России постановило централизованно передавать сведения о новых штаммах COVID в ЦНИИ Роспотребнадзора, на этой основе будут вырабатываться решения, РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:03

2021-03-26T11:03

2021-03-26T11:03

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коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России постановило централизованно передавать сведения о новых штаммах COVID в ЦНИИ Роспотребнадзора, на этой основе будут вырабатываться решения, сообщает пресс-служба кабмина."Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате. Федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора. Временный порядок предоставления таких сведений утвердило правительство", - говорится в сообщении.Согласно документу, результаты расшифровки генома должны быть переданы в ЦНИИ эпидемиологии в течение суток с момента их получения. Добавляется, что порядок взаимодействия, требования к составу и объёму информации утвердит Роспотребнадзор."ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор. На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых штаммов коронавируса ведомство будет проводить оценку эпидемиологической ситуации и принимать решение об организации проведения профилактических мероприятий", - подчеркивается в сообщении.Как отметили в кабмине, мутации COVID-19 потенциально могут влиять на эпидемический процесс, а также на течение болезни. Подчеркивается, что оперативный мониторинг изменения новой коронавирусной инфекции крайне важен для своевременного реагирования. -0-

https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602770952.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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