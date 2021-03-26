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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602935176.html
Сведения о новых штаммах коронавируса будут передавать в Роспотребнадзор
Сведения о новых штаммах коронавируса будут передавать в Роспотребнадзор
Правительство России постановило централизованно передавать сведения о новых штаммах COVID в ЦНИИ Роспотребнадзора, на этой основе будут вырабатываться решения, РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:03
2021-03-26T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России постановило централизованно передавать сведения о новых штаммах COVID в ЦНИИ Роспотребнадзора, на этой основе будут вырабатываться решения, сообщает пресс-служба кабмина."Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате. Федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора. Временный порядок предоставления таких сведений утвердило правительство", - говорится в сообщении.Согласно документу, результаты расшифровки генома должны быть переданы в ЦНИИ эпидемиологии в течение суток с момента их получения. Добавляется, что порядок взаимодействия, требования к составу и объёму информации утвердит Роспотребнадзор."ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор. На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых штаммов коронавируса ведомство будет проводить оценку эпидемиологической ситуации и принимать решение об организации проведения профилактических мероприятий", - подчеркивается в сообщении.Как отметили в кабмине, мутации COVID-19 потенциально могут влиять на эпидемический процесс, а также на течение болезни. Подчеркивается, что оперативный мониторинг изменения новой коронавирусной инфекции крайне важен для своевременного реагирования. -0-
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Сведения о новых штаммах коронавируса будут передавать в Роспотребнадзор

11:03 26.03.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России постановило централизованно передавать сведения о новых штаммах COVID в ЦНИИ Роспотребнадзора, на этой основе будут вырабатываться решения, сообщает пресс-служба кабмина.
"Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате. Федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора. Временный порядок предоставления таких сведений утвердило правительство", - говорится в сообщении.
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Согласно документу, результаты расшифровки генома должны быть переданы в ЦНИИ эпидемиологии в течение суток с момента их получения. Добавляется, что порядок взаимодействия, требования к составу и объёму информации утвердит Роспотребнадзор.
"ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор. На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых штаммов коронавируса ведомство будет проводить оценку эпидемиологической ситуации и принимать решение об организации проведения профилактических мероприятий", - подчеркивается в сообщении.
Как отметили в кабмине, мутации COVID-19 потенциально могут влиять на эпидемический процесс, а также на течение болезни. Подчеркивается, что оперативный мониторинг изменения новой коронавирусной инфекции крайне важен для своевременного реагирования. -0-
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