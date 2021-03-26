https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602916271.html

В московские больницы за день попадают до 750 заболевших COVID-19

В московские больницы за день попадают до 750 заболевших COVID-19

Ежедневно в столичные больницы в настоящее время попадают от 600 до 750 человек с COVID-19, и среди них 75% - люди старшего возраста, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T08:33

2021-03-26T08:33

2021-03-26T08:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ежедневно в столичные больницы в настоящее время попадают от 600 до 750 человек с COVID-19, и среди них 75% - люди старшего возраста, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."В объеме госпитализаций (за последнюю неделю 600 - 750 человек ежедневно) наиболее значимую долю составляют пациенты старше 60 лет. Причем по сравнению с началом марта, когда их доля составляла 66%, к настоящему моменту этот показатель вырос до 75%", - сообщила Ракова.Она отметила, что в целом показатели заболеваемости в Москве остаются на значимом уровне, хотя по сравнению с декабрем заметно снижение.

https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html

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2021

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