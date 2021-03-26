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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602916271.html
В московские больницы за день попадают до 750 заболевших COVID-19
В московские больницы за день попадают до 750 заболевших COVID-19
Ежедневно в столичные больницы в настоящее время попадают от 600 до 750 человек с COVID-19, и среди них 75% - люди старшего возраста, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T08:33
2021-03-26T08:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ежедневно в столичные больницы в настоящее время попадают от 600 до 750 человек с COVID-19, и среди них 75% - люди старшего возраста, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."В объеме госпитализаций (за последнюю неделю 600 - 750 человек ежедневно) наиболее значимую долю составляют пациенты старше 60 лет. Причем по сравнению с началом марта, когда их доля составляла 66%, к настоящему моменту этот показатель вырос до 75%", - сообщила Ракова.Она отметила, что в целом показатели заболеваемости в Москве остаются на значимом уровне, хотя по сравнению с декабрем заметно снижение.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В московские больницы за день попадают до 750 заболевших COVID-19

08:33 26.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ежедневно в столичные больницы в настоящее время попадают от 600 до 750 человек с COVID-19, и среди них 75% - люди старшего возраста, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"В объеме госпитализаций (за последнюю неделю 600 - 750 человек ежедневно) наиболее значимую долю составляют пациенты старше 60 лет. Причем по сравнению с началом марта, когда их доля составляла 66%, к настоящему моменту этот показатель вырос до 75%", - сообщила Ракова.
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Она отметила, что в целом показатели заболеваемости в Москве остаются на значимом уровне, хотя по сравнению с декабрем заметно снижение.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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