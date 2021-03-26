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Онлайн-конференция о ситуации на Корейском полуострове
Онлайн-конференция о ситуации на Корейском полуострове
30 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция об актуальной ситуации на Корейском полуострове и в регионе в целом.
2021-03-26T14:05
2021-03-26T14:05
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр ЖЕБИН;- заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр ВОРОНЦОВ;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.24-25 марта состоялся рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Корея, в ходе которого, помимо тем двусторонней и международной повестки, состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Москва и Сеул отметили необходимость скорейшего возобновления переговоров между всеми заинтересованными сторонами в двусторонних и многосторонних форматах. 21 марта, через год после предыдущих испытаний, Северная Корея провела пуск нескольких ракет малой дальности в районе Желтого моря, что нарушает резолюцию Совбеза ООН, запрещающую КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.О современных проблемах Корейского полуострова, о межкорейских отношениях, о роли России и других стран в урегулировании ситуации, перспективах денуклеаризации, контроля над вооружениями, о влиянии пандемии на региональную безопасность пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о ситуации на Корейском полуострове

14:05 26.03.2021
 
Читать ria.ru в
30 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция об актуальной ситуации на Корейском полуострове и в регионе в целом.
Задать вопрос

Участники:
- руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр ЖЕБИН;
- заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр ВОРОНЦОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.

24-25 марта состоялся рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Корея, в ходе которого, помимо тем двусторонней и международной повестки, состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Москва и Сеул отметили необходимость скорейшего возобновления переговоров между всеми заинтересованными сторонами в двусторонних и многосторонних форматах. 21 марта, через год после предыдущих испытаний, Северная Корея провела пуск нескольких ракет малой дальности в районе Желтого моря, что нарушает резолюцию Совбеза ООН, запрещающую КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.
О современных проблемах Корейского полуострова, о межкорейских отношениях, о роли России и других стран в урегулировании ситуации, перспективах денуклеаризации, контроля над вооружениями, о влиянии пандемии на региональную безопасность пойдет речь на мероприятии.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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