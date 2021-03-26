https://ria.ru/20210326/konsultatsii-1603066374.html

Офис Зеленского сообщил о консультациях с "нормандской четверкой"

Офис Зеленского сообщил о консультациях с "нормандской четверкой"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в срочном порядке проводит консультации с политическими советниками лидеров "нормандской четверки" в... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T23:06

2021-03-26T23:06

2021-03-26T23:06

андрей ермак

"нормандская четверка"

донбасс

владимир зеленский

донецкая область

украина

в мире

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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в срочном порядке проводит консультации с политическими советниками лидеров "нормандской четверки" в связи с обстрелами в Донбассе в пятницу.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место событий главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки"."Сегодня (в пятницу - ред.) на линии разграничения в Донецкой области произошла трагедия - четыре украинских военнослужащих погибли, а еще двое получили ранения. Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств-участников нормандского формата", - написал Ермак в своем аккаунте в Facebook.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/zelenskiy-1603059075.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/ukraina-1603032443.html

донбасс

донецкая область

украина

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андрей ермак, "нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, донецкая область, украина, в мире