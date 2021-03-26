https://ria.ru/20210326/konsultatsii-1603052188.html

Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" по Донбассу

Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" после сегодняшних... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:28

2021-03-26T20:28

2021-03-26T20:28

андрей ермак

"нормандская четверка"

донбасс

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596723394_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c51cb870f091e99e8fa7b30f7d549977.jpg

КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" после сегодняшних обстрелов в Донбассе, сообщил в пятницу вечером пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание."Мы обратились к ОБСЕ, чтобы провести заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, ждем ответа российской стороны. Президент и глава офиса президента проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четверки" касательно грубого нарушения, в результате которого погибли наши военные. Мы видим, что единственным условием успешности дальнейших переговоров является полное прекращение огня. Без этого мы не видим перспектив. Мы сейчас будем добиваться на всех уровнях полного прекращения огня", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210325/donbass-1602776245.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, "нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, в мире