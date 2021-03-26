https://ria.ru/20210326/karikatura-1602979202.html

Британский министр обеспокоен протестом из-за карикатуры на Мухаммеда

Британский министр обеспокоен протестом из-за карикатуры на Мухаммеда

Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик заявил, что он обеспокоен протестной акцией около британской школы... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:30

2021-03-26T14:30

2021-03-26T14:30

великобритания

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ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик заявил, что он обеспокоен протестной акцией около британской школы из-за того, что учитель показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда.В четверг члены мусульманской общины собрались около школы Batley Grammar School в городе Батли, чтобы продемонстрировать свое недовольство в связи с действиями учителя учебного заведения. По данным телеканала Sky News, он показал ученикам на уроке религиоведения карикатуру на пророка Мухаммеда, предположительно, опубликованную в журнале Charlie Hebdo. В акции участвовали несколько десятков человек. Они требовали увольнения учителя.После инцидента школа принесла публичные извинения и заявила, что сотрудник учебного заведения отстранен от работы на время проведения расследования. В пятницу газета Mirror сообщила, что люди собираются около школы второй день подряд. По данным издания, учебное заведение на сегодня закрыто.

https://ria.ru/20201030/karikatura-1582356688.html

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