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Британский министр обеспокоен протестом из-за карикатуры на Мухаммеда
Британский министр обеспокоен протестом из-за карикатуры на Мухаммеда
Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик заявил, что он обеспокоен протестной акцией около британской школы... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:30
2021-03-26T14:30
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ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик заявил, что он обеспокоен протестной акцией около британской школы из-за того, что учитель показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда.В четверг члены мусульманской общины собрались около школы Batley Grammar School в городе Батли, чтобы продемонстрировать свое недовольство в связи с действиями учителя учебного заведения. По данным телеканала Sky News, он показал ученикам на уроке религиоведения карикатуру на пророка Мухаммеда, предположительно, опубликованную в журнале Charlie Hebdo. В акции участвовали несколько десятков человек. Они требовали увольнения учителя.После инцидента школа принесла публичные извинения и заявила, что сотрудник учебного заведения отстранен от работы на время проведения расследования. В пятницу газета Mirror сообщила, что люди собираются около школы второй день подряд. По данным издания, учебное заведение на сегодня закрыто.
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великобритания, в мире

Британский министр обеспокоен протестом из-за карикатуры на Мухаммеда

14:30 26.03.2021
 
© РИА Новости / Виктория ИвановаКарикатура в журнале Charlie Hebdo
Карикатура в журнале Charlie Hebdo - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Виктория Иванова
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ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик заявил, что он обеспокоен протестной акцией около британской школы из-за того, что учитель показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда.
В четверг члены мусульманской общины собрались около школы Batley Grammar School в городе Батли, чтобы продемонстрировать свое недовольство в связи с действиями учителя учебного заведения. По данным телеканала Sky News, он показал ученикам на уроке религиоведения карикатуру на пророка Мухаммеда, предположительно, опубликованную в журнале Charlie Hebdo. В акции участвовали несколько десятков человек. Они требовали увольнения учителя.
"Это неправильно, не нужно, чтобы учителя и сотрудники школы были испуганы, и сообщения о том, что учитель, возможно, скрывается, вызывают серьезное беспокойство. Это не тот путь, по которому мы хотим идти в этой стране, поэтому я решительно призываю людей, которых беспокоит этот вопрос, не делать этого", - заявил министр в эфире телеканала.
После инцидента школа принесла публичные извинения и заявила, что сотрудник учебного заведения отстранен от работы на время проведения расследования. В пятницу газета Mirror сообщила, что люди собираются около школы второй день подряд. По данным издания, учебное заведение на сегодня закрыто.
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