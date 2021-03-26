Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась
17:56 26.03.2021 (обновлено: 19:43 26.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала
ТОКИО, 26 мар — РИА Новости. Очередная попытка снять контейнеровоз Ever Given с мели в Суэцком канале завершилась неудачей, сообщили представители инженерного оператора судна — компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).
К воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, говорится в релизе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Сейчас готовятся задействовать "высокомощные насосы для снижения уровня воды в пустых отсеках".
Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля — 400 метров, ширина — 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.
Основной причиной инцидента считают ухудшение видимости из-за песчаной бури и ураганного ветра — из этого команда потеряла контроль над управлением.
В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.
Владелец судна Ever Given рассчитывает, что его смогут освободить на выходных.