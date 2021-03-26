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Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась
Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась
Очередная попытка снять контейнеровоз Ever Given с мели в Суэцком канале завершилась неудачей, сообщили представители инженерного оператора судна — компании... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:56
2021-03-26T19:43
суэцкий канал
тайвань
роттердам
в мире
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ТОКИО, 26 мар — РИА Новости. Очередная попытка снять контейнеровоз Ever Given с мели в Суэцком канале завершилась неудачей, сообщили представители инженерного оператора судна — компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM). К воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, говорится в релизе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Сейчас готовятся задействовать "высокомощные насосы для снижения уровня воды в пустых отсеках".Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля — 400 метров, ширина — 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.Основной причиной инцидента считают ухудшение видимости из-за песчаной бури и ураганного ветра — из этого команда потеряла контроль над управлением.В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.Владелец судна Ever Given рассчитывает, что его смогут освободить на выходных.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/gruzy-1603020730.html
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суэцкий канал, тайвань, роттердам, в мире

Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале провалилась

17:56 26.03.2021 (обновлено: 19:43 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 мар — РИА Новости. Очередная попытка снять контейнеровоз Ever Given с мели в Суэцком канале завершилась неудачей, сообщили представители инженерного оператора судна — компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).
К воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, говорится в релизе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Сейчас готовятся задействовать "высокомощные насосы для снижения уровня воды в пустых отсеках".
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 17:32
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Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля — 400 метров, ширина — 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.
Основной причиной инцидента считают ухудшение видимости из-за песчаной бури и ураганного ветра — из этого команда потеряла контроль над управлением.
В результате инцидента перекрыли движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.
Владелец судна Ever Given рассчитывает, что его смогут освободить на выходных.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 17:49Сказано в эфире
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