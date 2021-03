Танкеры с нефтью на $400 миллионов не могут пройти через Суэцкий канал

https://ria.ru/20210326/kanal-1602917126.html

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Танкеры с нефтью на сумму более 400 миллионов долларов не могут пройти через Суэцкий канал из-за его блокировки севшим на мель контейнеровозом Ever Given, пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler."По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, задержаны из-за инцидента - два к северу от застрявшего танкера и пять - к югу", - пишет газета. При цене нефти марки Brent в 64 доллара за баррель общая стоимость данного груза составляет примерно 403 миллиона долларов, уточняет издание.В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов."Если Ever Given останется заблокированным на выходные, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 миллиона баррелей нефти на сумму 160 миллионов долларов", - подсчитало Kpler.Газета добавляет, что блокировка канала затронула еще 15 других судов, перевозящих нефтепродукты, такие как нафту, авиационное топливо и бензин. Десять ждут к югу от канала, а пять других, направляющихся на юг, в Азию, застряли на севере."Пять судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), и два танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ) также либо задерживаются в канале, либо ждут входа в него", - добавляет газета.

