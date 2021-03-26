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Школьников заставили извиняться перед девочками за всех мужчин
Школьников заставили извиняться перед девочками за всех мужчин
В Австралии учеников колледжа Брауэр заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин, чье поведение способно их обидеть, сообщает 7news. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T23:08
2021-03-26T23:08
2021-03-26T23:08
австралия
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Австралии учеников колледжа Брауэр заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин, чье поведение способно их обидеть, сообщает 7news. Об истории стало известно благодаря матери 12-летнего ученика. "Ему сказали, что он должен встать и просто извиниться. И ученикам не объяснили, что они делают и зачем", — рассказала Даниэль Шефард. Директор школы признала, что заставлять детей извиняться было неприемлемо, но при этом добавила, что идея преследовала верную цель — обсудить с детьми уважение к женщинам, сексуальное согласие и необходимость сообщать о случаях насилия. Программу, частью которой были извинения, разработали после скандала в одном из колледжей Мельбурна, когда более десяти учениц пожаловались на нападения и приставания.
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австралия, в мире
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
В Австралии
учеников колледжа Брауэр заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин, чье поведение способно их обидеть, сообщает 7news
.
Об истории стало известно благодаря матери 12-летнего ученика.
"Ему сказали, что он должен встать и просто извиниться. И ученикам не объяснили, что они делают и зачем", — рассказала Даниэль Шефард.
Директор школы признала, что заставлять детей извиняться было неприемлемо, но при этом добавила, что идея преследовала верную цель — обсудить с детьми уважение к женщинам, сексуальное согласие и необходимость сообщать о случаях насилия.
Программу, частью которой были извинения, разработали после скандала в одном из колледжей Мельбурна
, когда более десяти учениц пожаловались на нападения и приставания.