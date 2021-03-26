https://ria.ru/20210326/izvinenie-1603066673.html

Школьников заставили извиняться перед девочками за всех мужчин

Школьников заставили извиняться перед девочками за всех мужчин

В Австралии учеников колледжа Брауэр заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин, чье поведение способно их обидеть, сообщает 7news. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T23:08

2021-03-26T23:08

2021-03-26T23:08

австралия

в мире

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Австралии учеников колледжа Брауэр заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин, чье поведение способно их обидеть, сообщает 7news. Об истории стало известно благодаря матери 12-летнего ученика. "Ему сказали, что он должен встать и просто извиниться. И ученикам не объяснили, что они делают и зачем", — рассказала Даниэль Шефард. Директор школы признала, что заставлять детей извиняться было неприемлемо, но при этом добавила, что идея преследовала верную цель — обсудить с детьми уважение к женщинам, сексуальное согласие и необходимость сообщать о случаях насилия. Программу, частью которой были извинения, разработали после скандала в одном из колледжей Мельбурна, когда более десяти учениц пожаловались на нападения и приставания.

https://ria.ru/20200824/lolita-1576242579.html

австралия

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австралия, в мире