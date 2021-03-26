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В Тюмени проверят сообщения об избиении школьницы сверстниками
В Тюмени проверят сообщения об избиении школьницы сверстниками
Следователи начали проверку информации об избиении пятиклассниками своей сверстницы около школы в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:47
2021-03-26T09:47
2021-03-26T09:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении пятиклассниками своей сверстницы около школы в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении девочки пятиклассниками одного из учебных заведений города Тюмени. Так, в одном из интернет-изданий появилась информация о том, что во дворе учебного заведения, расположенного в городе Тюмени, пятеро пятиклассников избили сверстницу. Девочка была доставлена в ОКБ №2 города Тюмени", - говорится в сообщении.Следователи опрашивают участников конфликта и руководство школы. Также, по данным ведомства, будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.
https://ria.ru/20210318/shkola-1601763814.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюмень, происшествия