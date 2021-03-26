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В Тюмени проверят сообщения об избиении школьницы сверстниками
В Тюмени проверят сообщения об избиении школьницы сверстниками
Следователи начали проверку информации об избиении пятиклассниками своей сверстницы около школы в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:47
2021-03-26T09:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении пятиклассниками своей сверстницы около школы в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении девочки пятиклассниками одного из учебных заведений города Тюмени. Так, в одном из интернет-изданий появилась информация о том, что во дворе учебного заведения, расположенного в городе Тюмени, пятеро пятиклассников избили сверстницу. Девочка была доставлена в ОКБ №2 города Тюмени", - говорится в сообщении.Следователи опрашивают участников конфликта и руководство школы. Также, по данным ведомства, будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.
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россия
тюменская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюмени проверят сообщения об избиении школьницы сверстниками

09:47 26.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении пятиклассниками своей сверстницы около школы в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении девочки пятиклассниками одного из учебных заведений города Тюмени. Так, в одном из интернет-изданий появилась информация о том, что во дворе учебного заведения, расположенного в городе Тюмени, пятеро пятиклассников избили сверстницу. Девочка была доставлена в ОКБ №2 города Тюмени", - говорится в сообщении.
Следователи опрашивают участников конфликта и руководство школы. Также, по данным ведомства, будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тюменская областьТюменьПроисшествия
 
 
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