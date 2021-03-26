https://ria.ru/20210326/gospitalizatsiya-1603061053.html

Мэра Тбилиси госпитализировали из-за проблем с кровоснабжением мозга

Мэра Тбилиси госпитализировали из-за проблем с кровоснабжением мозга

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что у него подтвердился вертербо-базилярный синдром - нарушение кровоснабжения мозга, из-за чего он находится в клинике и... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T22:09

2021-03-26T22:09

2021-03-26T22:09

каха каладзе (мэр тбилиси)

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 26 мар - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что у него подтвердился вертербо-базилярный синдром - нарушение кровоснабжения мозга, из-за чего он находится в клинике и проходит медицинское обследование.По словам мэра, несмотря на нахождение в клинике, он продолжает работать дистанционно.Вертебро-базилярная недостаточность (ВБН, вертебро-базилярный синдром, синдром вертебро-базилярной артериальной системы) - нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях.

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каха каладзе (мэр тбилиси), грузия, в мире