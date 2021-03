Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина

https://ria.ru/20210326/google-1602954367.html

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее телеканал RT сообщил, что фразу Biden changed for bad платформа Google переводит как "Байден изменился к лучшему", а аналогичное предложение с именем президента России Putin changed for bad как "Путин изменился в худшую сторону"."Некорректный перевод исправили", - сказали в пресс-службе.В декабре пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент" – англ.), то сервис переводил это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Позднее эту неточность исправили.Как тогда пояснили РИА Новости в компании, такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов переводчика на шаблонах из интернета.

