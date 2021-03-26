https://ria.ru/20210326/ghentaltarpiece-1602978326.html

Гентский алтарь поместили под стекло за пять миллионов евро

Гентский алтарь поместили под стекло за пять миллионов евро

Шедевр XV века — "Гентский алтарь. Ангелы музицирующие" братьев ван Эйк, части которого десятки раз крали, теперь защищен стеклом стоимостью пять миллионов... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:02

2021-03-26T17:02

2021-03-26T17:02

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шедевр XV века — "Гентский алтарь. Ангелы музицирующие" братьев ван Эйк, части которого десятки раз крали, теперь защищен стеклом стоимостью пять миллионов евро, сообщает The Guardian. Полиптих, расположенный в соборе Святого Бавона (Гент, Бельгия), поместили в ультрасовременный полупрозрачный шкаф с климат-контролем и пуленепробиваемым стеклом высотой шесть метров.Алтарь будет висеть на стальных опорах с пневматическим управлением. Рядом с работой братьев ван Эйк установили сверхбольшие защитные двери на случай чрезвычайных ситуаций. Утверждается, что панели, которые несколько лет назад тщательно отреставрировали, будут содержатся в лучших условиях. Все-таки в неотапливаемом соборе зимой температура опускается до двух градусов по Цельсию, а в солнечные дни через цветные витражи проникает слишком много света, что вредит шедевру. Но самое главное, что теперь Гентский алтарь находится в полной безопасности. За свою почти 600-летнюю историю шедевр много чего пережил. Например, его через сто лет после создания на 70 процентов перерисовали, чуть не сожгли кальвинисты-мятежники, а позже много раз крали. Среди тех, кто отчаянно пытался заполучить Гентский алтарь, были даже Наполеон и Гитлер.В результате полиптих сильно пострадал. Одна из его панелей до сих пор остается пропавшей после ограбления, совершенного в апреле 1934 года. В The Guardian отмечают, чтобы посетителям было удобнее рассматривать произведение искусства и при этом сохранить высокий уровень безопасности, в соборе была произведена серьезная реконструкция. Некоторые древние каменные стены даже пришлось снести.

https://ria.ru/20210326/skulptura-1602857585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, бельгия, гент, новости культуры