Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210326/ghentaltarpiece-1602978326.html
Гентский алтарь поместили под стекло за пять миллионов евро
Гентский алтарь поместили под стекло за пять миллионов евро
Шедевр XV века — "Гентский алтарь. Ангелы музицирующие" братьев ван Эйк, части которого десятки раз крали, теперь защищен стеклом стоимостью пять миллионов... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:02
2021-03-26T17:02
музеи
бельгия
гент
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602983756_0:80:818:540_1920x0_80_0_0_58671d984c37fe1115967bffdafc141d.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шедевр XV века — "Гентский алтарь. Ангелы музицирующие" братьев ван Эйк, части которого десятки раз крали, теперь защищен стеклом стоимостью пять миллионов евро, сообщает The Guardian. Полиптих, расположенный в соборе Святого Бавона (Гент, Бельгия), поместили в ультрасовременный полупрозрачный шкаф с климат-контролем и пуленепробиваемым стеклом высотой шесть метров.Алтарь будет висеть на стальных опорах с пневматическим управлением. Рядом с работой братьев ван Эйк установили сверхбольшие защитные двери на случай чрезвычайных ситуаций. Утверждается, что панели, которые несколько лет назад тщательно отреставрировали, будут содержатся в лучших условиях. Все-таки в неотапливаемом соборе зимой температура опускается до двух градусов по Цельсию, а в солнечные дни через цветные витражи проникает слишком много света, что вредит шедевру. Но самое главное, что теперь Гентский алтарь находится в полной безопасности. За свою почти 600-летнюю историю шедевр много чего пережил. Например, его через сто лет после создания на 70 процентов перерисовали, чуть не сожгли кальвинисты-мятежники, а позже много раз крали. Среди тех, кто отчаянно пытался заполучить Гентский алтарь, были даже Наполеон и Гитлер.В результате полиптих сильно пострадал. Одна из его панелей до сих пор остается пропавшей после ограбления, совершенного в апреле 1934 года. В The Guardian отмечают, чтобы посетителям было удобнее рассматривать произведение искусства и при этом сохранить высокий уровень безопасности, в соборе была произведена серьезная реконструкция. Некоторые древние каменные стены даже пришлось снести.
https://ria.ru/20210326/skulptura-1602857585.html
бельгия
гент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602983756_0:0:819:615_1920x0_80_0_0_f0d3aff2b9babf6a0f584de7b020b944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музеи, бельгия, гент, новости культуры

Гентский алтарь поместили под стекло за пять миллионов евро

17:02 26.03.2021
 
© Sint-Baafskathedraal GentГентский алтарь
Гентский алтарь - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Sint-Baafskathedraal Gent
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Шедевр XV века — "Гентский алтарь. Ангелы музицирующие" братьев ван Эйк, части которого десятки раз крали, теперь защищен стеклом стоимостью пять миллионов евро, сообщает The Guardian.
Полиптих, расположенный в соборе Святого Бавона (Гент, Бельгия), поместили в ультрасовременный полупрозрачный шкаф с климат-контролем и пуленепробиваемым стеклом высотой шесть метров.
Алтарь будет висеть на стальных опорах с пневматическим управлением. Рядом с работой братьев ван Эйк установили сверхбольшие защитные двери на случай чрезвычайных ситуаций.
Утверждается, что панели, которые несколько лет назад тщательно отреставрировали, будут содержатся в лучших условиях. Все-таки в неотапливаемом соборе зимой температура опускается до двух градусов по Цельсию, а в солнечные дни через цветные витражи проникает слишком много света, что вредит шедевру.
© Фото : Art in Flanders vzw

Ян и Хуберт ван Эйки "Поклонением мистическому агнцу", 1432 год

Ян и Хуберт ван Эйк Поклонением мистическому агнцу, 1432 год
1 из 3

Ян и Хуберт ван Эйки "Поклонением мистическому агнцу", 1432 год

© Фото : Art in Flanders vzw
© Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon CollectionЯн ван Эйк "Благовещение", 1434-1436 гг.
Ян ван Эйк Благовещение, 1434-1436 гг.
2 из 3
Ян ван Эйк "Благовещение", 1434-1436 гг.
© Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection
© Public domain Ян и Хуберт ван Эйки "Поклонение мистическому агнцу" Фрагмент
Ян и Хуберт ван Эйки Поклонение мистическому агнцу Фрагмент
3 из 3
Ян и Хуберт ван Эйки "Поклонение мистическому агнцу" Фрагмент
© Public domain
1 из 3

Ян и Хуберт ван Эйки "Поклонением мистическому агнцу", 1432 год

© Фото : Art in Flanders vzw
2 из 3
Ян ван Эйк "Благовещение", 1434-1436 гг.
© Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection
3 из 3
Ян и Хуберт ван Эйки "Поклонение мистическому агнцу" Фрагмент
© Public domain
Но самое главное, что теперь Гентский алтарь находится в полной безопасности.
За свою почти 600-летнюю историю шедевр много чего пережил. Например, его через сто лет после создания на 70 процентов перерисовали, чуть не сожгли кальвинисты-мятежники, а позже много раз крали. Среди тех, кто отчаянно пытался заполучить Гентский алтарь, были даже Наполеон и Гитлер.
В результате полиптих сильно пострадал. Одна из его панелей до сих пор остается пропавшей после ограбления, совершенного в апреле 1934 года.
В The Guardian отмечают, чтобы посетителям было удобнее рассматривать произведение искусства и при этом сохранить высокий уровень безопасности, в соборе была произведена серьезная реконструкция. Некоторые древние каменные стены даже пришлось снести.
(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева, 2021. Центральный выставочный зал Манеж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 08:00Культура
Как в петербургском Манеже "запели" скульптуры
 
КультураМузеиБельгияГентНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
00:51Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине
Лента новостейМолния