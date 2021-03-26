https://ria.ru/20210326/germaniya-1602867064.html

"Откровенно признаюсь — это моя ошибка". Меркель кается перед немцами

"Откровенно признаюсь — это моя ошибка". Меркель кается перед немцами

В Германии продлили карантин до 18 апреля, однако это не сбило новую волну коронавируса. Количество заболевших ежедневно растет, вакцинация идет медленно. Из-за РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T08:00

2021-03-26T08:00

2021-03-26T07:59

распространение коронавируса

армин лашет

коронавирус covid-19

йенс шпан

бундестаг германии

ангела меркель

германия

европа

барселона (город)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Германии продлили карантин до 18 апреля, однако это не сбило новую волну коронавируса. Количество заболевших ежедневно растет, вакцинация идет медленно. Из-за локдауна немцы не смогут с привычным размахом отпраздновать Пасху. Канцлер Ангела Меркель объявила дополнительный выходной, лишь бы люди сидели дома. Но ее за это раскритиковали. Почему каникулы послужили поводом для скандала, разбиралось РИА Новости."Мы остаемся дома"Пасха в Германии — не только религиозный праздник, но и весенние каникулы. Длятся они четыре дня, и немцы заранее планируют отдых. Обычно это выезды на природу, встречи в кругу семьи, гулянья, ярмарки и концерты. Вечером люди массово выходят на улицу, чтобы посмотреть на пасхальный костер и распрощаться с зимой.Пандемия коронавируса и жесткий карантин второй год подряд вынуждают немцев отказаться от традиций. Но если раньше они покорно сидели дома, то сейчас пасхальное заточение вызывает протесты. На улице плюс пятнадцать, локдаун наводит уныние. С декабря в Германии закрыты бары и рестораны, не работают фитнес-клубы и кинотеатры. Но ослаблять карантин власти не намерены. Из-за британского штамма локдаун продлится до 18 апреля.Чтобы немцы оставались дома в праздники, Ангела Меркель объявила дополнительный пасхальный выходной. Обычно каникулы начинаются со Страстной пятницы. В предпасхальную субботу работают супермаркеты, зеленщики и продуктовые ларьки, чтобы жители страны закупили товары впрок. Пасху отмечают в воскресенье, но и понедельник — свободный день. Ради победы над коронавирусом канцлер предложила сделать нерабочим и Страстной четверг, выпадающий в этом году на 1 апреля."Пять праздничных дней подряд в ФРГ будет действовать принцип "мы остаемся дома", — пояснила Меркель суть продления каникул.Жители страны недоумевали: зачем дополнительный выходной, если он лишает возможности подготовиться к Пасхе? Дело в том, что в праздники в Германии закрыты продовольственные магазины, а закупить еду накануне, в рабочую среду, они не успеют. Возмущались немцы и тем, что власти хотя бы на каникулы не смягчили ограничения.Откровения "железной фрау"Недовольство людей поддержали депутаты бундестага и главы ряда земель. На слушаниях в парламенте они раскритиковали Меркель за то, что та единолично принимает решения и заранее никого не уведомляет. Правительства земель, где ситуация с коронавирусом улучшается, пригрозили не согласовывать с Берлином снятие локдауна.Политики возмущались, что жесткие ограничения не позволяют бизнесу встать на ноги, экономика падает. Депутаты рассказывали и о том, что ежедневно получают письма жителей с требованием снять карантин.Необходимость жестких ограничений на Пасху и ввод дополнительного выходного поставил под сомнение даже Армин Лашет, председатель правящей партии "Христианско-демократический союз", к которой принадлежит и Меркель. Политика считают преемником "железной фрау", и ее непопулярные решения напрямую влияют на его репутацию.Канцлер сперва уверенно отбивала нападки. Но в ХДС ей напомнили, что жесткий локдаун стал одной из причин падения рейтинга партии и возможной причиной поражения на региональных выборах в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. И Меркель неожиданно передумала. "Надо откровенно признать — это ошибка. Причем ошибка целиком и полностью моя. Я глубоко сожалею и прошу граждан простить меня", — заявила Меркель.За пятнадцать лет на посту канцлера "железная фрау" никогда не соглашалась с тем, что ответственность за промах несет одна. Немцев поразило, что на этот раз она приняла удар на себя.Меркель пояснила, что дополнительный выходной 1 апреля — в Страстной четверг — отменят. При этом в субботу, 3 апреля, супермаркеты и магазины будут работать и немцы смогут запастись продуктами к пасхальному столу.Несмотря на решение не менять праздничные даты, о снятии локдауна речи не идет. Карантинные ограничения будут действовать почти до конца апреля.Коронавирусные откатыВесь прошлый год Германия относительно успешно справлялась с коронавирусом. Немецкие власти одними из первых в Европе закрыли границы, ввели карантин и начали массовое тестирование жителей. Но в декабре ситуация ухудшилась. Ежедневно фиксировали более 16 тысяч новых заболевших.Сейчас ФРГ на десятом месте в списке стран по количеству выявленных случаев коронавируса. За весь период пандемии заразились 2,7 миллиона жителей, более 75 тысяч — умерли.Вакцинация началась в декабре, но идет медленно. До сих пор инъекцию получили не все пожилые люди, хотя они первые в очереди. До конца лета планировали охватить 75 процентов жителей, но за месяцы прививочной кампании признали — это вряд ли удастся.Немцы обычно прислушиваются к властям и следуют эпидемиологическим рекомендациям. Но сотрясающие правящую ХДС скандалы снижают уровень доверия. Самый громкий разразился в начале марта. Журналисты выяснили, что однопартиец Меркель в правительстве Николас Лёбель проворачивал коррупционные схемы с поставками защитных масок для Минздрава.На откатах наживался и зампред фракции ХДС в бундестаге Георг Нюссляйн. Под давлением общественности замешанные в коррупции политики подали в отставку. Однако возмущению немцев нет предела — чиновники наживаются на коронавирусе, пока простые люди заперты на карантин.Вечеринки политиков и локдаун"Власти постоянно объясняют, что вакцинация — самый эффективный способ справиться с пандемией. Люди прислушиваются и готовы прививаться. Вот только не до конца понятно, как организован процесс", — рассказывает житель Германии Василий Яшкинас.Он преподает в Гамбурге немецкий язык для иностранцев. В марте, по его словам, должна была начаться вакцинация учителей. "Но прививки до сих получили не все пожилые, хотя именно они первые в списках. Если кампания затянется, то и карантин снимут не скоро", — полагает Яшкинас.Василий признает, что немцы законопослушны и строго следуют карантинным ограничениям. Но негодование вызывает то, что локдаун иногда нарушают сами политики. "Людей возмутил скандал вокруг главы Минздрава Йенса Шпана. Выяснилось, что во время локдауна он проводил вечеринку, где собирал деньги на политические проекты. Получается, что рядовые граждане в масках только покупают продукты, а политики тем временем ведут полноценную жизнь".Решение Меркель о дополнительном выходном немцы сначала приняли за первоапрельскую шутку. Однако возник вопрос, как это скажется на апрельской зарплате. Кроме того, людей волновало, помогут ли длинные пасхальные каникулы снизить количество больных коронавирусом, добавляет Яшкинас. "То, что власти оставили все как есть, как минимум внесло ясность", — говорит он.Чопорные немцы"Немцы устали от карантина, но, по сравнению с жителями других стран ЕС, у них железные нервы. В ФРГ строго носят маски. Молодежь отказывается от вечеринок, ссылаясь на рекомендации властей. За такую законопослушность правительство разрешило гулять по улицам неограниченное количество часов", — рассказывает жительница Берлина Кристина Ревуэльта Гомес.В прошлом году во время локдауна она была в Барселоне. Испанцы так и норовили нарушить карантин, устроить подпольные дискотеки или массовые встречи с друзьями. Не всегда помогали и штрафы."Когда только переехала в Германию, такое тщательное соблюдение ограничений изумляло. Потом привыкла. Сейчас, наоборот, удивляюсь, что кто-то игнорирует средства защиты", — признается девушка.По словам Василия Яшкинаса, в Германии не придерживаются карантина в основном беженцы: "В Гамбурге они собираются на главном вокзале. Полиция что-то им разъясняет, иногда штрафует. Но они порой не понимают немецкий".Что касается коренных жителей, то они не только носят маски, но и внимательно штудируют статистику заболеваемости и смертности от ковида. По признанию Яшкинаса, с такой же тщательностью немцы отслеживают только футбольные матчи. Но там они собирают данные, надеясь угадать победителя. А цифры по коронавирусу нужны, чтобы спрогнозировать, когда же окончательно снимут карантин.

https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html

https://ria.ru/20210316/evrosoyuz-1601367375.html

https://ria.ru/20210316/germaniya-1601366147.html

германия

европа

барселона (город)

берлин (город)

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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2021-03-26T08:00 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, коронавирус covid-19, йенс шпан, бундестаг германии, ангела меркель, германия, европа, барселона (город), берлин (город), в мире