https://ria.ru/20210326/gazoprovod-1602910001.html

Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ

Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия США с Германией по "Северному потоку — 2" не повлияют в целом на отношения с этой страной. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T03:27

2021-03-26T03:27

2021-03-26T05:03

северный поток — 2

энтони блинкен

германия

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия США с Германией по "Северному потоку — 2" не повлияют в целом на отношения с этой страной."Тот факт, что мы не согласны по "Северному потоку — 2" - а это реальное разногласие - не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения", - заявил Блинкен в интервью Euronews.США ранее вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Блинкен заявлял, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток — 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html

германия

сша

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северный поток — 2, энтони блинкен, германия, сша, экономика