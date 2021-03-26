Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/gazoprovod-1602910001.html
Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия США с Германией по "Северному потоку — 2" не повлияют в целом на отношения с этой страной. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T03:27
2021-03-26T05:03
северный поток — 2
энтони блинкен
германия
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601612260_551:0:2976:1364_1920x0_80_0_0_bfe38d3f533850bafd94cbe1e6a29111.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия США с Германией по "Северному потоку — 2" не повлияют в целом на отношения с этой страной."Тот факт, что мы не согласны по "Северному потоку — 2" - а это реальное разногласие - не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения", - заявил Блинкен в интервью Euronews.США ранее вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Блинкен заявлял, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток — 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601612260_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_0532eeb54989d0b53a6eda896a6c83de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, энтони блинкен, германия, сша, экономика

Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ

03:27 26.03.2021 (обновлено: 05:03 26.03.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия США с Германией по "Северному потоку — 2" не повлияют в целом на отношения с этой страной.
"Тот факт, что мы не согласны по "Северному потоку — 2" - а это реальное разногласие - не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения", - заявил Блинкен в интервью Euronews.

"Факт в том, что в США у нас есть законы, которые требуют накладывать санкции на компании, которые материально помогают строить этот трубопровод, так что я хотел убедиться, что наши партнеры понимают эту позицию по этому вопросу", - сказал госсекретарь.

США ранее вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Блинкен заявлял, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток — 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 10:46
В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
 
Северный поток — 2Энтони БлинкенГерманияСШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
12:05Премьер России Мишустин находится на Афоне с частным визитом
12:04На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
12:04Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"
Лента новостейМолния