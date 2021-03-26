https://ria.ru/20210326/gaz-1602978799.html

Магистральный газ проведут в вологодский Кириллов

Магистральный газ проведут в вологодский Кириллов

Около тысячи домов в Кириллове в Вологодской области получат магистральный газ в рамках первого этапа масштабного проекта газификации четырех районов... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:28

2021-03-26T14:28

2021-03-26T14:28

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 26 мар – РИА Новости. Около тысячи домов в Кириллове в Вологодской области получат магистральный газ в рамках первого этапа масштабного проекта газификации четырех районов Вологодчины, сообщил глава региона Олег Кувшинников в ходе поездки в Кирилловский район.По его словам, до конца года подключиться к природному газу смогут порядка тысячи домовладений Кириллова."Следующим этапом нам необходимо начать строительство газопровода до Белозерска, а это порядка 50 километров. Проект уже прошел Главгосэкспертизу, так как частично расположен на особо охраняемой природной территории "Национальный парк "Русский Север",- сказал Кувшинников.В пресс-службе областной администрации напомнили, что программа развития газоснабжения Вологодской области до 2025 года, реализуемая компанией "Газпром" и властями Вологодской области, предусматривает газификацию шести районов: Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Харовского и Устюженского. Объем инвестиций компании "Газпром" в этот период составят 22,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210318/stroitelstvo-1601857669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников