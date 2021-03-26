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В "Гараже" открылась выставка о реалиях эпохи коронавируса
В "Гараже" открылась выставка о реалиях эпохи коронавируса
Сразу три выставки открылись в музее современного искусства "Гараж" в Москве. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:22
2021-03-26T13:59
выставки
культура
новости культуры
музеи
гараж
москва
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сразу три выставки открылись в музее современного искусства "Гараж" в Москве. "Мы открываем весенний сезон тремя выставками и говорим о нем в отчасти терапевтических терминах. Терапия — в том числе и как поддержка художественного сообщества", — рассказала главный куратор музея Екатерина Иноземцева.Одна из них, "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена", была задумана еще во время первого локдауна.Проект "Выбирая дистанцию" был создан после специально объявленного open-call-a, когда музей попросил художников переосмыслить то, что происходило во время локдауна. В итоге было отобрано 33 участника.В их работах — прогнозы и прозрения, трактовки термина спекуляции (от фигуры рыночного спекулянта до тайных обществ, от альтернативной медицины до технологических стартапов). Также нашлось место обсуждению альтернативных экономик, теорий заговора, новых форм занятости, систем контроля и биополитики.Этот проект продлится до 1 августа.Другая выставка называется "Настоящее время, несовершенный вид", она стала размышлением о том, что не получилось сделать в 2020 году. Иными словами — это повествование об истории нереализованных выставок и проектов.В экспозиции — проект танцплощадки, которую архитектор Игорь Пяткин предлагал построить на месте "Шестигранника" в Парке Горького, замысел светозвукового оформления Красной площади Франциско Инфанте-Араны. А еще не дошедший до завершения проект экспозиции "Меланхолия", который придумал Петр Белый для петербургского парка около ДК Газа.В "Гараже" смотрят на "отмены" довольно оптимистично. "Их последовательность превращается из личных разочарований в залог будущих изменений", — уверены в музее.Экспозиция будет открыта до 8 августа.Третья выставка — первый в России персональный проект бельгийского художника Давида Кларбаута "Невидимый звук". Мастер работает с кино и видео, но в этой выставке концентрируется на формах движущегося изображения и эмоциях, которые оно может вызвать.Экспонатами стали работы, визуализирующие звук как центральное событие. "Фрагменты счастливого мгновения" (2007 года) и "Фрагменты счастливого мгновения. Алжир" (2008 год) запечатлели секунду игры в мяч. А, например, "Тихий берег" (2011 год) — это серия сцен на пляже, во время громкого всплеска воды. Действие "Конфетти" (2015–2018 годы) происходит на приеме в момент взрыва петард.Выставка будет открыта до 2 мая.
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РИА Новости
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выставки, новости культуры, музеи, гараж, москва

В "Гараже" открылась выставка о реалиях эпохи коронавируса

13:22 26.03.2021 (обновлено: 13:59 26.03.2021)
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловВыставка "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
Выставка Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена в музее современного искусства Гараж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сразу три выставки открылись в музее современного искусства "Гараж" в Москве.
"Мы открываем весенний сезон тремя выставками и говорим о нем в отчасти терапевтических терминах. Терапия — в том числе и как поддержка художественного сообщества", — рассказала главный куратор музея Екатерина Иноземцева.
Одна из них, "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена", была задумана еще во время первого локдауна.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяФрагмент инсталляции группы МишМаш "Конструктор для Дэвида Юма" на выставке в музее современного искусства "Гараж"
Фрагмент инсталляции группы МишМаш Конструктор для Дэвида Юма на выставке в музее современного искусства Гараж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Татьяна Розенская
Фрагмент инсталляции группы МишМаш "Конструктор для Дэвида Юма" на выставке в музее современного искусства "Гараж"
Проект "Выбирая дистанцию" был создан после специально объявленного open-call-a, когда музей попросил художников переосмыслить то, что происходило во время локдауна. В итоге было отобрано 33 участника.
© АГН "Москва" / Александр АвиловПосетительница у работы Ивана Серого "Счеты" на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
Посетительница у работы Ивана Серого Счеты на выставке Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена в музее современного искусства Гараж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Посетительница у работы Ивана Серого "Счеты" на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
В их работах — прогнозы и прозрения, трактовки термина спекуляции (от фигуры рыночного спекулянта до тайных обществ, от альтернативной медицины до технологических стартапов). Также нашлось место обсуждению альтернативных экономик, теорий заговора, новых форм занятости, систем контроля и биополитики.
Этот проект продлится до 1 августа.
© АГН "Москва" / Александр АвиловПосетители музея современного искусства "Гараж".
Посетители музея современного искусства Гараж
1 из 3
Посетители музея современного искусства "Гараж".
© АГН "Москва" / Александр Авилов
© АГН "Москва" / Александр Авилов

Фрагмент инсталляции на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"

Новый выставочный проект музея современного искусства Гараж
2 из 3

Фрагмент инсталляции на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"

© АГН "Москва" / Александр Авилов
© АГН "Москва" / Александр АвиловПосетительница в музее современного искусства "Гараж".
Посетительница в музее современного искусства Гараж
3 из 3
Посетительница в музее современного искусства "Гараж".
© АГН "Москва" / Александр Авилов
1 из 3
Посетители музея современного искусства "Гараж".
© АГН "Москва" / Александр Авилов
2 из 3

Фрагмент инсталляции на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"

© АГН "Москва" / Александр Авилов
3 из 3
Посетительница в музее современного искусства "Гараж".
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Другая выставка называется "Настоящее время, несовершенный вид", она стала размышлением о том, что не получилось сделать в 2020 году. Иными словами — это повествование об истории нереализованных выставок и проектов.
© АГН "Москва" / Александр АвиловПосетительница в музее современного искусства "Гараж"
Посетительница в музее современного искусства Гараж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Посетительница в музее современного искусства "Гараж"
В экспозиции — проект танцплощадки, которую архитектор Игорь Пяткин предлагал построить на месте "Шестигранника" в Парке Горького, замысел светозвукового оформления Красной площади Франциско Инфанте-Араны.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяФрагмент проекта светозвуковой подсветки Красной площади Франсиско Инфанте-Арана на выставке "Настоящее время, несовершенный вид" в музее современного искусства "Гараж"
Фрагмент проекта светозвуковой подсветки Красной площади Франсиско Инфанте-Арана на выставке Настоящее время, несовершенный вид в музее современного искусства Гараж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Татьяна Розенская
Фрагмент проекта светозвуковой подсветки Красной площади Франсиско Инфанте-Арана на выставке "Настоящее время, несовершенный вид" в музее современного искусства "Гараж"
А еще не дошедший до завершения проект экспозиции "Меланхолия", который придумал Петр Белый для петербургского парка около ДК Газа.
В "Гараже" смотрят на "отмены" довольно оптимистично. "Их последовательность превращается из личных разочарований в залог будущих изменений", — уверены в музее.
Экспозиция будет открыта до 8 августа.
Третья выставка — первый в России персональный проект бельгийского художника Давида Кларбаута "Невидимый звук". Мастер работает с кино и видео, но в этой выставке концентрируется на формах движущегося изображения и эмоциях, которые оно может вызвать.
© АГН "Москва" / Александр АвиловФрагмент экспозиции на выставке Давида Кларбаута "Невидимый звук" в музее современного искусства "Гараж"
Фрагмент экспозиции на выставке Давида Кларбаута Невидимый звук в музее современного искусства Гараж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Фрагмент экспозиции на выставке Давида Кларбаута "Невидимый звук" в музее современного искусства "Гараж"
Экспонатами стали работы, визуализирующие звук как центральное событие. "Фрагменты счастливого мгновения" (2007 года) и "Фрагменты счастливого мгновения. Алжир" (2008 год) запечатлели секунду игры в мяч. А, например, "Тихий берег" (2011 год) — это серия сцен на пляже, во время громкого всплеска воды. Действие "Конфетти" (2015–2018 годы) происходит на приеме в момент взрыва петард.
Выставка будет открыта до 2 мая.
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