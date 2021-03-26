https://ria.ru/20210326/garazh-1602939529.html

В "Гараже" открылась выставка о реалиях эпохи коронавируса

В "Гараже" открылась выставка о реалиях эпохи коронавируса

Сразу три выставки открылись в музее современного искусства "Гараж" в Москве. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:22

2021-03-26T13:22

2021-03-26T13:59

выставки

культура

новости культуры

музеи

гараж

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602755237_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e58b5ae3a57faeefaef571c62c6fa2d9.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сразу три выставки открылись в музее современного искусства "Гараж" в Москве. "Мы открываем весенний сезон тремя выставками и говорим о нем в отчасти терапевтических терминах. Терапия — в том числе и как поддержка художественного сообщества", — рассказала главный куратор музея Екатерина Иноземцева.Одна из них, "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена", была задумана еще во время первого локдауна.Проект "Выбирая дистанцию" был создан после специально объявленного open-call-a, когда музей попросил художников переосмыслить то, что происходило во время локдауна. В итоге было отобрано 33 участника.В их работах — прогнозы и прозрения, трактовки термина спекуляции (от фигуры рыночного спекулянта до тайных обществ, от альтернативной медицины до технологических стартапов). Также нашлось место обсуждению альтернативных экономик, теорий заговора, новых форм занятости, систем контроля и биополитики.Этот проект продлится до 1 августа.Другая выставка называется "Настоящее время, несовершенный вид", она стала размышлением о том, что не получилось сделать в 2020 году. Иными словами — это повествование об истории нереализованных выставок и проектов.В экспозиции — проект танцплощадки, которую архитектор Игорь Пяткин предлагал построить на месте "Шестигранника" в Парке Горького, замысел светозвукового оформления Красной площади Франциско Инфанте-Араны. А еще не дошедший до завершения проект экспозиции "Меланхолия", который придумал Петр Белый для петербургского парка около ДК Газа.В "Гараже" смотрят на "отмены" довольно оптимистично. "Их последовательность превращается из личных разочарований в залог будущих изменений", — уверены в музее.Экспозиция будет открыта до 8 августа.Третья выставка — первый в России персональный проект бельгийского художника Давида Кларбаута "Невидимый звук". Мастер работает с кино и видео, но в этой выставке концентрируется на формах движущегося изображения и эмоциях, которые оно может вызвать.Экспонатами стали работы, визуализирующие звук как центральное событие. "Фрагменты счастливого мгновения" (2007 года) и "Фрагменты счастливого мгновения. Алжир" (2008 год) запечатлели секунду игры в мяч. А, например, "Тихий берег" (2011 год) — это серия сцен на пляже, во время громкого всплеска воды. Действие "Конфетти" (2015–2018 годы) происходит на приеме в момент взрыва петард.Выставка будет открыта до 2 мая.

https://ria.ru/20210128/vystavka-1594814988.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, новости культуры, музеи, гараж, москва