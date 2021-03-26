В "Гараже" открылась выставка о реалиях эпохи коронавируса
13:22 26.03.2021 (обновлено: 13:59 26.03.2021)
© АГН "Москва" / Александр АвиловВыставка "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сразу три выставки открылись в музее современного искусства "Гараж" в Москве.
"Мы открываем весенний сезон тремя выставками и говорим о нем в отчасти терапевтических терминах. Терапия — в том числе и как поддержка художественного сообщества", — рассказала главный куратор музея Екатерина Иноземцева.
Одна из них, "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена", была задумана еще во время первого локдауна.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяФрагмент инсталляции группы МишМаш "Конструктор для Дэвида Юма" на выставке в музее современного искусства "Гараж"
Фрагмент инсталляции группы МишМаш "Конструктор для Дэвида Юма" на выставке в музее современного искусства "Гараж"
Проект "Выбирая дистанцию" был создан после специально объявленного open-call-a, когда музей попросил художников переосмыслить то, что происходило во время локдауна. В итоге было отобрано 33 участника.
© АГН "Москва" / Александр АвиловПосетительница у работы Ивана Серого "Счеты" на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
Посетительница у работы Ивана Серого "Счеты" на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
В их работах — прогнозы и прозрения, трактовки термина спекуляции (от фигуры рыночного спекулянта до тайных обществ, от альтернативной медицины до технологических стартапов). Также нашлось место обсуждению альтернативных экономик, теорий заговора, новых форм занятости, систем контроля и биополитики.
Этот проект продлится до 1 августа.
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Фрагмент инсталляции на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
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Фрагмент инсталляции на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
2 из 3
Фрагмент инсталляции на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
Другая выставка называется "Настоящее время, несовершенный вид", она стала размышлением о том, что не получилось сделать в 2020 году. Иными словами — это повествование об истории нереализованных выставок и проектов.
Посетительница в музее современного искусства "Гараж"
В экспозиции — проект танцплощадки, которую архитектор Игорь Пяткин предлагал построить на месте "Шестигранника" в Парке Горького, замысел светозвукового оформления Красной площади Франциско Инфанте-Араны.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяФрагмент проекта светозвуковой подсветки Красной площади Франсиско Инфанте-Арана на выставке "Настоящее время, несовершенный вид" в музее современного искусства "Гараж"
Фрагмент проекта светозвуковой подсветки Красной площади Франсиско Инфанте-Арана на выставке "Настоящее время, несовершенный вид" в музее современного искусства "Гараж"
А еще не дошедший до завершения проект экспозиции "Меланхолия", который придумал Петр Белый для петербургского парка около ДК Газа.
В "Гараже" смотрят на "отмены" довольно оптимистично. "Их последовательность превращается из личных разочарований в залог будущих изменений", — уверены в музее.
Экспозиция будет открыта до 8 августа.
Третья выставка — первый в России персональный проект бельгийского художника Давида Кларбаута "Невидимый звук". Мастер работает с кино и видео, но в этой выставке концентрируется на формах движущегося изображения и эмоциях, которые оно может вызвать.
© АГН "Москва" / Александр АвиловФрагмент экспозиции на выставке Давида Кларбаута "Невидимый звук" в музее современного искусства "Гараж"
Фрагмент экспозиции на выставке Давида Кларбаута "Невидимый звук" в музее современного искусства "Гараж"
Экспонатами стали работы, визуализирующие звук как центральное событие. "Фрагменты счастливого мгновения" (2007 года) и "Фрагменты счастливого мгновения. Алжир" (2008 год) запечатлели секунду игры в мяч. А, например, "Тихий берег" (2011 год) — это серия сцен на пляже, во время громкого всплеска воды. Действие "Конфетти" (2015–2018 годы) происходит на приеме в момент взрыва петард.
Выставка будет открыта до 2 мая.