https://ria.ru/20210326/finpodderzhka-1602972599.html

МСП Банк определил приоритеты для финансовой поддержки в 36 регионах

МСП Банк определил приоритеты для финансовой поддержки в 36 регионах

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году заключил соглашения о взаимодействии в приоритетных нишах с правительствами 36 регионов России, сообщает... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:51

2021-03-26T13:51

2021-03-26T13:51

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году заключил соглашения о взаимодействии в приоритетных нишах с правительствами 36 регионов России, сообщает пресс-служба банка.Совместно с региональными органами власти в каждом конкретном случае были определены отрасли, в которых больше всего необходима льготная финансовая поддержка для малых и средних предприятий. Отбор происходил на основании потребностей региона, его инвестиционных программ, а также анализа данных системы СПАРК и других открытых источников, уточняется в сообщении.По итогам проведенной работы наиболее популярной отраслью для оказания льготной финансовой поддержки стало сельское хозяйство – оно оказалось наиболее значимым для 25 регионов. На втором месте поддержка предприятий в сфере туризма, в число приоритетных ниш ее отнесли 19 регионов. Также среди важных для регионов отраслей оказались промышленность и производство (12), транспорт и логистика (9) и поддержка развития городской среды (7). В Республике Тыва и Сахалинской области в число приоритетных отраслей включена спортивная индустрия, на Ставрополье – жилищно-коммунальное хозяйство.

https://ria.ru/20210326/bank-1602928720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика