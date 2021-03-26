МСП Банк определил приоритеты для финансовой поддержки в 36 регионах
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году заключил соглашения о взаимодействии в приоритетных нишах с правительствами 36 регионов России, сообщает пресс-служба банка.
Совместно с региональными органами власти в каждом конкретном случае были определены отрасли, в которых больше всего необходима льготная финансовая поддержка для малых и средних предприятий. Отбор происходил на основании потребностей региона, его инвестиционных программ, а также анализа данных системы СПАРК и других открытых источников, уточняется в сообщении.
"Самое важное направление деятельности банка – это развитие приоритетных ниш в предпринимательстве. Если посмотреть на статистику, то по многим нишевым направлениям наши доли значительно выше той, которую мы имеем в общем кредитовании малого и среднего предпринимательства. Как пример, если в общем по стране наша доля в 1-1,5%, то в поддержке нишевых бизнесов она доходит до 80%. Этот фокус на приоритетные направления у нас сохранится", - заявил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов, которого цитирует пресс-служба.
По итогам проведенной работы наиболее популярной отраслью для оказания льготной финансовой поддержки стало сельское хозяйство – оно оказалось наиболее значимым для 25 регионов. На втором месте поддержка предприятий в сфере туризма, в число приоритетных ниш ее отнесли 19 регионов. Также среди важных для регионов отраслей оказались промышленность и производство (12), транспорт и логистика (9) и поддержка развития городской среды (7). В Республике Тыва и Сахалинской области в число приоритетных отраслей включена спортивная индустрия, на Ставрополье – жилищно-коммунальное хозяйство.