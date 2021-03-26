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https://ria.ru/20210326/evrovidenie-1602974875.html
Белоруссия выбрала новую песню для Евровидения
Белоруссия выбрала новую песню для Евровидения
Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" — организатор национального отбора на Евровидение — выбрал новую песню для участия в конкурсе... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:03
2021-03-26T17:16
европейский вещательный союз
культура
евровидение-2021
евровидение
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мар — РИА Новости. Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" — организатор национального отбора на Евровидение — выбрал новую песню для участия в конкурсе взамен старой, которую забраковали из-за политического подтекста. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании Иван Эйсмонт.От республики выступит группа "Галасы 3Места". Европейский вещательный союз ранее попросил Белоруссию заменить песню "Я научу тебя", усмотрев в ней политические мотивы."Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС", — сказал Эйсмонт.Он не стал пока сообщать название песни и раскрывать подробности о ней. Собеседник агентства отметил, что широкой публике новая песня "будет представлена на следующей неделе".
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европейский вещательный союз , евровидение-2021, евровидение, белоруссия, в мире

Белоруссия выбрала новую песню для Евровидения

14:03 26.03.2021 (обновлено: 17:16 26.03.2021)
 
© Фото : BTRCГруппа "Галасы ЗМеста"
Группа Галасы ЗМеста - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : BTRC
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МИНСК, 26 мар — РИА Новости. Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" — организатор национального отбора на Евровидение — выбрал новую песню для участия в конкурсе взамен старой, которую забраковали из-за политического подтекста. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании Иван Эйсмонт.
От республики выступит группа "Галасы 3Места". Европейский вещательный союз ранее попросил Белоруссию заменить песню "Я научу тебя", усмотрев в ней политические мотивы.
"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС", — сказал Эйсмонт.
Он не стал пока сообщать название песни и раскрывать подробности о ней. Собеседник агентства отметил, что широкой публике новая песня "будет представлена на следующей неделе".
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